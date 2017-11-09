Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,49 59,10 EUR Нал. 69,00 68,44 USD Бирж. 59,23 -0,14 EUR Бирж. 68,67 -0,13 USD ЦБ. 59,25 +0,79 EUR ЦБ. 68,70 +0,94 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7352,94 -115,06 ММВБ 2163,01 +0,35% РТС 1150,36 +0,29% Brent 63,55 +0,09% DJIA 23563,36 +0,03% Nasdaq 6789,12 +0,32% FTSE 7529,72 +0,22%
Ядерный электорат
Лента новостей
Конгресс США решил выделить $58 млн на борьбу с нарушениями Россией ДРСМД 03:36, Политика В Раде заявили о несогласии Порошенко разорвать отношения с Россией 03:01, Политика Барака Обаму не взяли в жюри присяжных суда Иллинойса 02:37, Общество Путин рассказал о национальном приоритете России XXI века 02:15, Политика МИД Сербии вызвал своего посла на Украине из-за «украинских наемников» 02:14, Политика СМИ узнали о просьбе Минюста США к Time Warner о продаже CNN 02:00, Бизнес МВД завело уголовное дело после ДТП с автобусом под Ярославлем 01:19, Общество WADA ответило на расследование СКР по допинговому скандалу 01:10, Политика СМИ узнали о продаже принцем аль-Валидом доли в 21st Century Fox 01:02, Бизнес Курс биткоина обновил рекорд и превысил $7,8 тыс. 00:32, Технологии и медиа ВЦИОМ зафиксировал рекордное доверие россиян к полиции 00:06, Политика Власти раскрыли расходы на первое за шесть лет повышение выплат военным 00:01, Экономика Вне прослушки: почему Роскомнадзор и ФСБ судятся с операторами связи 00:01, Технологии и медиа ФАС не признала «Ритуал» монополистом на столичном рынке похоронных услуг 00:00, Политика Войска Асада и союзники отбили «последний оплот ИГ» в Сирии 08 ноя, 23:57, Политика В МЧС предупредили о густом тумане в Москве 08 ноя, 23:52, Общество Отношения сокращаются: как портились связи России и США при Трампе 08 ноя, 23:37, Политика СК начал проверку после ДТП с фурой и автобусом под Ярославлем 08 ноя, 23:30, Общество Максакова предпочла благотворительному фонду поход в оперу 08 ноя, 23:16, Общество Второй за неделю британский министр подал в отставку 08 ноя, 22:56, Политика ЦБ ужесточит условия работы в России иностранных платежных систем 08 ноя, 22:51, Финансы Посол США приехал в МИД России на две встречи 08 ноя, 22:24, Политика Дума предложила разрешить выдачу преступных доходов иностранцев за рубеж 08 ноя, 22:15, Политика Лионель Месси дал обещание на случай победы на ЧМ-2018 08 ноя, 22:14, Спорт Суд арестовал недвижимость сына главы МВД Украины по «делу рюкзаков» 08 ноя, 22:09, Общество Бывший вице-губернатор Петербурга признался в хищениях на «Зенит-Арене» 08 ноя, 22:07, Общество Генподрядчик стадиона к ЧМ-2018 в Самаре заявил о хищении 2,5 млрд руб. 08 ноя, 22:02, Финансы СМИ сообщили о наступлении сирийской армии на «последний оплот ИГ» 08 ноя, 21:29, Политика
Ядерный электорат
Газета № 192 (2689) (0911) 08 ноя, 12:33
0
Ядерный электорат
«Росатом» заказал мониторинг протестных настроений в закрытых городах
«Росатом» решил провести мониторинг социальных настроений в городах атомной промышленности накануне президентских выборов. Целью мониторинга может быть как подготовка к выборам, так и обеспечение безопасности ядерных объектов
Вид на энергоблоки Нововоронежской АЭС (Фото: Роман Демьяненко / ТАСС)

Госкорпорация «Росатом» заказала мониторинг социальных настроений в городах, где находятся ключевые предприятия атомной промышленности, перед президентскими выборами. Об этом говорится в документах госкорпорации, опубликованных на сайте закупок.

Наблюдательный совет «Росатома» с декабря 2016 года возглавляет заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко (в 2005–2016 годах гендиректор «Росатома»), отвечающий за внутреннюю политику.

Такое исследование для «Росатома» до 20 ноября подготовит НП «Центр инноваций муниципальных образований», выбранное заказчиком из трех претендентов. Этот центр предложил наименьшую цену за свои услуги — 970 тыс. руб. На сайте ​организации ​говорится, что она «создана известными специалистами в области муниципального права России с целью обеспечения муниципального сообщества правовой информацией, поддержки инициатив муниципальных образований в области стратегического развития, развития кадрового потенциала территорий». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», центр принадлежит Валерию Кирпичникову и Конгрессу муниципальных образований России, находящемуся в процессе ликвидации (доли в партнерстве не раскрываются).

Целью мониторинга являются сбор и обработка информации о социальных настроениях и готовности инфраструктуры городов атомной промышленности к федеральному электоральному циклу 2017–2018 годов, говорится в техническом задании для поставщика услуги. «Росатом» интересуется социально-политической обстановкой прежде всего в закрытых административно-территориальных образованиях, таких как Саров, Снежинск, Озерск и Железногорск. В список городов, где нужно провести мониторинг, также входит несколько с действующими АЭС (Нововоронеж, Удомля, Полярные Зори и др.), но нет, например, Билибино (Чукотка, Билибинская АЭС) и Балаково (Саратовская область, Балаковская АЭС). Исполнителю предстоит оценить «риски дестабилизации» социально-политической обстановки в этих городах, а также выявить возможные причины и сценарии «деструктивных действий», призывов к действиям в отношении проектов госкорпорации и определить меры «по пресечению попыток нанесения ущерба деловой репутации» «Росатома» и его «дочек» в период проведения федеральной избирательной кампании 2017–2018 годов.

Сбор информации предлагается проводить с помощью фокус-групп, сформированных из тех, кого «Росатом» называет «лидерами общественного мнения», — представителей органов местного самоуправления и институтов общественного контроля. Каждая фокус-группа должна состоять минимум из пяти человек, говорится в документах госкорпорации. По расчетам «Росатома», такой анализ должен выявить их степень информированности «о новациях российского законодательства, новых методах и практиках в сфере контроля информационной активности в период проведения избирательных кампаний». Сотрудник Центра инноваций муниципальных образований перенаправил вопросы РБК в «Росатом». «Мы не готовимся к выборам. Мы исследуем социальный климат в городах присутствия», — сказал РБК представитель госкорпорации.

Исследования, которые базируются на опросе фокус-групп, качественном анализе, важны для всех компаний, отмечает ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин.

В преддверии ​муниципальных и региональных выборов, прошедших 10 сентября, «Росатом» и «РусГидро» выделили примерно по 400 млн руб. для прокремлевского Экспертного института социальных исследований (его попечительский совет возглавляет председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов), созданного в марте 2017 года для работы с экспертным сообществом и мониторинга регионов, сообщали источники The Bell. В «Росатоме» и «РусГидро» отказались комментировать, сколько средств могут направить на изучение протестных настроений в регионах перед президентскими выборами.

Представитель другой госкорпорации — «Ростеха» — заявил, что она постоянно ведет работу по мониторингу социальных настроений в коллективах, имеет систему распределенных представительств в ключевых регионах. «Ростех» проводит такие исследования самостоятельно, добавил собеседник РБК.

«Газпром» не планирует проводить подобные исследования, сообщили РБК в пресс-службе компании. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.

В целом интерес к состоянию общественного мнения можно только приветствовать, считает политолог Аббас Галлямов. «Протестные настроения в стране растут, и их надо изучать. Иначе легко потерять связь с реальностью», — отмечает он. Но изучать, по мнению эксперта, надо не настроения бюрократии (ее представители указаны в техническом задании «Росатома»), а мнения рядовых избирателей. «Бюрократы — публика очень искушенная и никаким внешним модераторам своих настроений не раскроет. Даже пытаться на стоит», — заключает он.

Политолог Михаил Виноградов отмечает, что у «Росатома» согласно закону о госкорпорации есть полномочия по формированию органов власти в закрытых административно-территориальных объединениях (ЗАТО), и ответственность за ситуацию там — главная причина сбора информации. «Дополнительную актуальность мониторинг протестных настроений приобретает в контексте президентских выборов. Как правило, региональные власти слабо контролируют ход кампании на территории закрытых территориальных образований, и это, скорее, прерогатива градообразующих предприятий», — сказал РБК Виноградов.

Есть еще один аспект, определяющий необходимость мониторинга, — безопасность. «Атомные объекты относятся к режимным объектам, которые в случае выплеска социальной напряженности могут стать потенциально опасными. Тем более когда речь идет о населении атомных городков, где большинство жителей имеют доступ к управлению такими объектами», — заявил РБК политолог Станислав Аранович.

Автор: Светлана Бурмистрова.
При участии: Алина Фадеева, Дмитрий Серков.
Теги: выборы , АЭС , «Росатом»
Материалы по теме
В Кремле назвали «естественным» рост числа протестных акций Политика
Кремлевский фонд признал соответствие выборов в России мировым стандартам Политика
Прокремлевский фонд заявил о рекордной поддержке Путина среди молодежи Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав