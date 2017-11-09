Ядерный электорат

«Росатом» заказал мониторинг протестных настроений в закрытых городах

«Росатом» решил провести мониторинг социальных настроений в городах атомной промышленности накануне президентских выборов. Целью мониторинга может быть как подготовка к выборам, так и обеспечение безопасности ядерных объектов

Вид на энергоблоки Нововоронежской АЭС (Фото: Роман Демьяненко / ТАСС)

Госкорпорация «Росатом» заказала мониторинг социальных настроений в городах, где находятся ключевые предприятия атомной промышленности, перед президентскими выборами. Об этом говорится в документах госкорпорации, опубликованных на сайте закупок.

Наблюдательный совет «Росатома» с декабря 2016 года возглавляет заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко (в 2005–2016 годах гендиректор «Росатома»), отвечающий за внутреннюю политику.

Такое исследование для «Росатома» до 20 ноября подготовит НП «Центр инноваций муниципальных образований», выбранное заказчиком из трех претендентов. Этот центр предложил наименьшую цену за свои услуги — 970 тыс. руб. На сайте ​организации ​говорится, что она «создана известными специалистами в области муниципального права России с целью обеспечения муниципального сообщества правовой информацией, поддержки инициатив муниципальных образований в области стратегического развития, развития кадрового потенциала территорий». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», центр принадлежит Валерию Кирпичникову и Конгрессу муниципальных образований России, находящемуся в процессе ликвидации (доли в партнерстве не раскрываются).

Целью мониторинга являются сбор и обработка информации о социальных настроениях и готовности инфраструктуры городов атомной промышленности к федеральному электоральному циклу 2017–2018 годов, говорится в техническом задании для поставщика услуги. «Росатом» интересуется социально-политической обстановкой прежде всего в закрытых административно-территориальных образованиях, таких как Саров, Снежинск, Озерск и Железногорск. В список городов, где нужно провести мониторинг, также входит несколько с действующими АЭС (Нововоронеж, Удомля, Полярные Зори и др.), но нет, например, Билибино (Чукотка, Билибинская АЭС) и Балаково (Саратовская область, Балаковская АЭС). Исполнителю предстоит оценить «риски дестабилизации» социально-политической обстановки в этих городах, а также выявить возможные причины и сценарии «деструктивных действий», призывов к действиям в отношении проектов госкорпорации и определить меры «по пресечению попыток нанесения ущерба деловой репутации» «Росатома» и его «дочек» в период проведения федеральной избирательной кампании 2017–2018 годов.

Сбор информации предлагается проводить с помощью фокус-групп, сформированных из тех, кого «Росатом» называет «лидерами общественного мнения», — представителей органов местного самоуправления и институтов общественного контроля. Каждая фокус-группа должна состоять минимум из пяти человек, говорится в документах госкорпорации. По расчетам «Росатома», такой анализ должен выявить их степень информированности «о новациях российского законодательства, новых методах и практиках в сфере контроля информационной активности в период проведения избирательных кампаний». Сотрудник Центра инноваций муниципальных образований перенаправил вопросы РБК в «Росатом». «Мы не готовимся к выборам. Мы исследуем социальный климат в городах присутствия», — сказал РБК представитель госкорпорации.

Исследования, которые базируются на опросе фокус-групп, качественном анализе, важны для всех компаний, отмечает ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин.

В преддверии ​муниципальных и региональных выборов, прошедших 10 сентября, «Росатом» и «РусГидро» выделили примерно по 400 млн руб. для прокремлевского Экспертного института социальных исследований (его попечительский совет возглавляет председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов), созданного в марте 2017 года для работы с экспертным сообществом и мониторинга регионов, сообщали источники The Bell. В «Росатоме» и «РусГидро» отказались комментировать, сколько средств могут направить на изучение протестных настроений в регионах перед президентскими выборами.

Представитель другой госкорпорации — «Ростеха» — заявил, что она постоянно ведет работу по мониторингу социальных настроений в коллективах, имеет систему распределенных представительств в ключевых регионах. «Ростех» проводит такие исследования самостоятельно, добавил собеседник РБК.

«Газпром» не планирует проводить подобные исследования, сообщили РБК в пресс-службе компании. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.



В целом интерес к состоянию общественного мнения можно только приветствовать, считает политолог Аббас Галлямов. «Протестные настроения в стране растут, и их надо изучать. Иначе легко потерять связь с реальностью», — отмечает он. Но изучать, по мнению эксперта, надо не настроения бюрократии (ее представители указаны в техническом задании «Росатома»), а мнения рядовых избирателей. «Бюрократы — публика очень искушенная и никаким внешним модераторам своих настроений не раскроет. Даже пытаться на стоит», — заключает он.

Политолог Михаил Виноградов отмечает, что у «Росатома» согласно закону о госкорпорации есть полномочия по формированию органов власти в закрытых административно-территориальных объединениях (ЗАТО), и ответственность за ситуацию там — главная причина сбора информации. «Дополнительную актуальность мониторинг протестных настроений приобретает в контексте президентских выборов. Как правило, региональные власти слабо контролируют ход кампании на территории закрытых территориальных образований, и это, скорее, прерогатива градообразующих предприятий», — сказал РБК Виноградов.

Есть еще один аспект, определяющий необходимость мониторинга, — безопасность. «Атомные объекты относятся к режимным объектам, которые в случае выплеска социальной напряженности могут стать потенциально опасными. Тем более когда речь идет о населении атомных городков, где большинство жителей имеют доступ к управлению такими объектами», — заявил РБК политолог Станислав Аранович.