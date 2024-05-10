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В РАН предупредили о первой за 20 лет сильной магнитной буре на Земле

Ученый Богачев предупредил о первой за 20 лет сильной магнитной буре 11 мая
После мощных вспышек на Солнце на Земле впервые за 20 лет ожидаются магнитные бури высшего уровня, сообщили в РАН. Склонным к метеозависимости людям посоветовали полноценно отдыхать, избегать стрессов и следить за здоровьем
Фото: xras.ru
Фото: xras.ru

Магнитная буря высшего уровня может впервые за 20 лет произойти на Земле 11 мая после серии вспышек на Солнце, сообщил РБК руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

По его словам, последние несколько лет наблюдались бури 3–4-го уровня, а буря уровня 5 и выше не регистрировалась уже 20 лет.

«Солнечная буря — это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью. Это явление может привести к колебаниям магнитного поля, которые, в свою очередь, вызывают электрические токи в проводниках, включая и человеческий организм», — рассказал Богачев.

По его словам, их влияние на здоровье человека до конца не изучено и вызывает споры. «Некоторые ученые сравнивают его с метеочувствительностью: люди, склонные к метеозависимости, могут ощущать дискомфорт, головные боли, перепады настроения. Другие же считают, что влияние незначительно или вовсе отсутствует», — объяснил ученый.

Богачев рекомендовал склонным к метеозависимости людям соблюдать режим дня и полноценно отдыхать, избегать стрессов и переутомления, а также следить за здоровьем и при необходимости обращаться к врачу.

«Важно понимать, что прогнозирование солнечных бурь — сложная задача, и точные последствия предсказать трудно. Однако, учитывая возможные риски, важно быть информированным и принимать меры предосторожности», — заключил он.

В РАН предсказали магнитные бури на выходных после вспышек на Солнце
Общество
Фото:Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин сообщил РБК, что утром 10 мая на Солнце зарегистрировали четыре последовательные вспышки наивысшего класса X. По его словам, это стало «самым значительным проявлением солнечной активности за последние 20 лет».

«Каких-либо существенных последствий на Земле ожидать не стоит. Возможны кратковременные сбои в космической навигации и связи, вероятно, будут временные проблемы с управлением беспилотниками, однако большинство людей это вряд ли заметит. У жителей средней полосы, включая москвичей, появится шанс полюбоваться полярными сияниями», — сказал он.

3, 5 и 8 мая на Солнце произошли мощные вспышки. По предварительным данным, приход солнечных масс к Земле ожидают в субботу, 11 мая, сообщали в РАН. Там оценили возможную силу магнитных бурь от этих вспышек как G2-G3, то есть средней силы и сильные волнения.

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Теги
Юлия Овчинникова, Яна Баширова Яна Баширова
магнитная буря Солнце РАН Земля
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