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В WADA обеспокоились здоровьем участников Игр дружбы в России

WADA: здоровье спортсменов на Играх дружбы может быть поставлено под угрозу
В WADA призвали спортсменов, которые собираются участвовать в этих соревнованиях, проявлять осторожность, поскольку агентство не может ручаться за какую-либо антидопинговую программу на Играх дружбы
Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Здоровье спортсменов, которые выступят на Играх дружбы, может быть поставлено под угрозу, заявили ТАСС в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Здоровье и справедливость по отношению к спортсменам могут быть поставлены под угрозу. WADA призывает всех лиц и спортсменов, подписавших кодекс, проявлять осторожность, поскольку агентство не может ручаться за какую-либо антидопинговую программу, которая может существовать [на этих соревнованиях]», — сказали в WADA.

РУСАДА заявило об отказе принимать допинг-пробы с Игр дружбы за рубежом
Спорт
Фото:Oli Scarff / Getty Images

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова 8 мая сообщила, что некоторые иностранные лаборатории отказываются проверять допинг-пробы участников Игр дружбы.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Позднее в тот же день директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что на более позднем этапе исполком МОК может рассмотреть вопрос о санкциях к спортсменам. WADA также выражало обеспокоенность по поводу планов России провести эти соревнования.

В МОК Игры дружбы называли попыткой Российской Федерации политизировать спорт. Против Игр дружбы неоднократно высказывался глава МОК Томас Бах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это запугиванием спортсменов. Гендиректор оргкомитета Игр Алексей Сорокин 4 апреля сказал, что участие в соревнованиях подтвердили «десятки стран», но называть их не стал.

Первые Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

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Иван Витченко Иван Витченко
WADA Игры дружбы
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