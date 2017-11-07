Богатырский удар по прокату

Российская комедийная сказка собрала более 1 млрд руб.

Всего за 11 дней фильм «Последний богатырь» собрал в российском прокате более 1 млрд руб. За 13 лет «миллиардерами» стали только семь отечественных картин

Фото: кадр из фильма «Последний богатырь»

Кассовые сборы «Последнего богатыря» превысили 1 млрд руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на 15:00 воскресенья, 5 ноября. Картину на 81,8 тыс. сеансов посмотрели 4,4 млн человек.

С 2004 года, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», бокс-офис только семи российских фильмов превысил 1 млрд руб. И, согласно подсчетам РБК, по крайней мере двум картинам, подобно «Последнему богатырю», удалось преодолеть эту планку за первые две недели.

В частности, «Викингу» на это потребовалось, по данным ЕАИС, всего девять дней. В прокат картина вышла 29 декабря 2016 года. За первый уик-энд — с 29 декабря по 1 января — сборы были относительно невелики: 237,7 млн руб. Но в последующие новогодние праздники — со 2 по 6 января — фильм собрал 770,4 млн руб.

Ремейк фильма «Экипаж» собрал более 1 млрд руб. за две недели. Картина вышла в прокат 21 апреля 2016 года. В первые семь дней проката сборы составили, по данным ЕАИС, 572,9 млн руб., а на второй неделе благодаря начавшимся майским праздникам — 470,1 млн руб.

По фильмам, вышедшим на экран до декабря 2014 года, подобные расчеты провести из-за отсутствия данных с понедельника по среду не представляется возможным.

Производственный бюджет «Последнего богатыря», по данным портала Kinodata.pro, составил 370 млн руб. Таким образом, фильм уже окупился в прокате. Как правило, кинотеатры оставляют себе половину сборов, 10–15% берет дистрибьютор (у «Последнего богатыря» это Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing), оставшиеся 35–40% достаются создателям картины.

Фильм «Последний богатырь» — совместное производство продюсерской группы Yellow, Black and White и американской Walt Disney Co. По сюжету фильма обычный московский парень Иван переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье, в которой живут герои и злодеи из русских сказок. Главную роль в картине сыграл актер сериала «Кухня» Виктор Хориняк.

Прокат фильма стартовал 26 октября и по итогам первого дня обошел другую российскую премьеру — получившую скандальную известность «Матильду» Алексея Учителя. Сборы «Последнего богатыря» в премьерный день приблизились, по данным ЕАИС, к 36,9 млн руб., «Матильды» — к 33 млн руб. По итогам первого уик-энда «Последний богатырь» собрал в прокате, по оценке «Бюллетеня кинопрокатчика», 430 млн руб. — по данному показателю это пятый результат для всех отечественных фильмов с 2004 года.

«Бюллетень кинопрокатчика» еще в пятницу, 3 октября, прогнозировал, что картина уже по итогам второго уик-энда преодолеет рубеж в 1 млрд руб. Успех «Последнего богатыря» издание связывает со школьными каникулами и ростом интереса к семейным релизам. Семейное кино всегда пользуется успехом в российском прокате, добавляет главный редактор Kinodata.pro Сергей Лавров. «Обычно на такие картины ходят по 3–​5 человек, — объясняет эксперт. — Кроме того, давно не было комедийных русских сказок. Сюжет фильма, когда герой переносится из современности в сказку, дает картине более широкий охват аудитории. Его с интересом могут посмотреть не только дети, но и взрослые».

Режиссер «Последнего богатыря» Дмитрий Дьяченко среди возможных факторов успеха картины в беседе с РБК назвал оригинальный сценарий, «который писался 1,5 года», «серьезный» кастинг, длительную подготовку к съемкам («почти полгода») и серьезную проработку истории героев, в том числе отрицательных. Создатели фильма, по словам Дьяченко, решили показать «набивших оскомину героев сказок — Кощея, Василису — по-новому, более реалистично».

Маркетинговый бюджет «Последнего богатыря» находится на уровне «выпуска больших фильмов», утверждает источник РБК, близкий к создателям картины. В Yellow, Black and White и российском офисе Walt Disney эти цифры не раскрыли. В 2013 году расходы «Сталинграда», на данный момент самого успешного отечественного фильма в прокате (1,7 млрд руб. сборов), только на телерекламу составили, по данным Movie Research, почти 82 млн руб. Но это оценка без учета возможных скидок.