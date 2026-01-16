Зеленский заявил, что украинская энергосистема не покрывает 40% нужд

Мощность генерации электроэнергии 15 января составила 11 гигаватт при необходимых 18. Зеленский назвал текущую зиму «самой холодной и темной» для Украины с начала боевых действий. Ранее в стране ввели режим ЧС в энергетике

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Энергетическая система Украины, поврежденная российскими ударами, в настоящее время способна покрыть только 60% потребности страны в электроэнергии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Reuters.

В четверг установленная мощность генерации электроэнергии составляла 11 гигаватт, в то время как потребности Украины достигают 18 гигаватт, добавил Зеленский. Он также сказал, что его страна переживает «самую холодную и темную зиму» с начала боевых действий в 2022 году.

14 января Зеленский заявил, что на Украине введут режим ЧС в энергетике. Позже он сообщил, что украинцы находятся без электричества «по 20–30 часов». Сегодня вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль уточнил, что в первую очередь режим ЧС затрагивает Киев и область.

Вечером 15 января глава МИДа страны Андрей Сибига объявил о созыве «энергетического Рамштайна» по аналогии со встречами, где министры обороны более 50 стран координируют военную помощь Киеву. Украина ожидает дополнительной помощи от западных союзников, сказал он. По словам министра, Норвегия уже предоставила пакет поддержки на $200 млн для закупки газа и энергетического оборудования.

В ходе выступления в Верховной раде Шмыгаль заявил, что на Украине не осталось ни одной электростанции, которая не была атакована, пишет Reuters. Министр сказал, что крупнейшим украинским госкомпаниям, включая «Нафтогаз», «Укроборонпром» и «Украинскую железную дорогу», нужно будет нарастить импорт электроэнергии. Он также призвал бизнес выключить всю наружную рекламу и «отдать людям» избыточную энергию, если таковая есть.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. 16 января военное ведомство объявило, что за неделю вооруженные силы нанесли шесть групповых и один массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, а также используемой военными инфраструктуре.