 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский заявил, что украинская энергосистема не покрывает 40% нужд

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Сюжет
Военная операция на Украине
Мощность генерации электроэнергии 15 января составила 11 гигаватт при необходимых 18. Зеленский назвал текущую зиму «самой холодной и темной» для Украины с начала боевых действий. Ранее в стране ввели режим ЧС в энергетике
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Энергетическая система Украины, поврежденная российскими ударами, в настоящее время способна покрыть только 60% потребности страны в электроэнергии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Reuters.

В четверг установленная мощность генерации электроэнергии составляла 11 гигаватт, в то время как потребности Украины достигают 18 гигаватт, добавил Зеленский. Он также сказал, что его страна переживает «самую холодную и темную зиму» с начала боевых действий в 2022 году.

14 января Зеленский заявил, что на Украине введут режим ЧС в энергетике. Позже он сообщил, что украинцы находятся без электричества «по 20–30 часов». Сегодня вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль уточнил, что в первую очередь режим ЧС затрагивает Киев и область.

На Украине ввели режим ЧС в энергетике
Политика
Фото:Алина Смутко / Reuters

Вечером 15 января глава МИДа страны Андрей Сибига объявил о созыве «энергетического Рамштайна» по аналогии со встречами, где министры обороны более 50 стран координируют военную помощь Киеву. Украина ожидает дополнительной помощи от западных союзников, сказал он. По словам министра, Норвегия уже предоставила пакет поддержки на $200 млн для закупки газа и энергетического оборудования.

В ходе выступления в Верховной раде Шмыгаль заявил, что на Украине не осталось ни одной электростанции, которая не была атакована, пишет Reuters. Министр сказал, что крупнейшим украинским госкомпаниям, включая «Нафтогаз», «Укроборонпром» и «Украинскую железную дорогу», нужно будет нарастить импорт электроэнергии. Он также призвал бизнес выключить всю наружную рекламу и «отдать людям» избыточную энергию, если таковая есть.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. 16 января военное ведомство объявило, что за неделю вооруженные силы нанесли шесть групповых и один массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, а также используемой военными инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Украина Владимир Зеленский энергетика электроэнергия Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Денис Шмыгаль фото
Денис Шмыгаль
бывший премьер-министр Украины, бывший министр обороны Украины, министр энергетики Украины
15 октября 1975 года
Материалы по теме
Минобороны сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины
Политика
Минобороны рассказало о последствиях удара «Орешником» по Украине
Политика
Минобороны сообщило об ударах по украинским аэродромам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 18:04
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Клуб Главной лиги бейсбола впервые за 30 лет подписал россиянина Спорт, 19:00
Москвичам пообещали морозы на выходных ниже 20 градусов Общество, 18:59
Bloomberg рассказал о «танкере-фантоме», который шел к России и повернул Политика, 18:56
Минобороны сообщило об уничтожении 54 БПЛА над Белгородской областью Политика, 18:54
В Киеве ограничили освещение улиц, подсветку домов и рекламы Политика, 18:53
Опрос показал отношение украинцев к референдуму по мирному плану Политика, 18:53
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Португальский клуб обвинили в обходе санкций при продаже игрока «Ахмату» Спорт, 18:51
Аналитики оценили планы по строительству гостиниц в России в 2026 году Недвижимость, 18:45
Скрасьте зимние вечера лучшими российскими винами Вино, 18:45
Бывший капитан «Спартака» покинул тренерский штаб московского «Динамо» Спорт, 18:43
В работе X произошел сбой Общество, 18:38
Куба: главные факты о стране и с чем связан интерес Трампа к ней База знаний, 18:35
Власти Татарстана запланировали выдвижение генерала Лапина в Госдуму Политика, 18:34