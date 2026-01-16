NYT узнала о встрече директора ЦРУ с временным лидером Венесуэлы

Делси Родригес (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Встреча директора ЦРУ Джона Ратклиффа с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес прошла в четверг, 15 января, в Каракасе, пишет The New York Times.

По словам анонимного чиновника, Ратклифф приехал к Родригес по указанию Дональда Трампа, чтобы передать послание о том, что США рассчитывает на «совершенствование рабочих взаимоотношений».

В ходе беседы политики обсудили сотрудничество в сфере разведки, экономическую стабильность и необходимость избавить Венесуэлу от репутации «убежища для противников Америки, особенно для наркоторговцев».

Встреча, по словам источника, была нацелена на укрепление доверия и отразила стремление Ратклиффа показать, что ЦРУ не избегает рисков.

NYT также отметила, что во время пребывания на посту вице-президента Венесуэлы в прошлом году Родригес участвовала в переговорах со спецпосланником США Ричардом Гренеллом. Обсуждался вопрос добровольного отказа от власти Ричарда Мадуро, который был свергнут в начале января.

3 января США нанесли серию ударов по Каракасу, лидер Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из страны. Делси Родригес осудила действия США, назвав их «варварскими». Позднее она заняла «более примирительную», как написал CNN, позицию, предложив программу сотрудничества с США.

Аналитики ЦРУ пришли к выводу о том, что сохранение Родригес в качестве временного лидера — лучший способ предотвратить «погружение Венесуэлы в хаос», уточнил собеседник NYT.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку в сторону Родригес. Он также встречался с лидером оппозиции Марией Кориной Мачадо 15 января. Она вручила президенту свою Нобелевскую премию мира, но обещания поддержки не получила.