Захват Мадуро⁠,
0

NYT узнала о встрече директора ЦРУ с временным лидером Венесуэлы

Директор ЦРУ Ратклифф встретился с временным лидером Венесуэлы Делси Родригес
Сюжет
Захват Мадуро
Делси Родригес
Делси Родригес (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Встреча директора ЦРУ Джона Ратклиффа с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес прошла в четверг, 15 января, в Каракасе, пишет The New York Times.

По словам анонимного чиновника, Ратклифф приехал к Родригес по указанию Дональда Трампа, чтобы передать послание о том, что США рассчитывает на «совершенствование рабочих взаимоотношений».

В ходе беседы политики обсудили сотрудничество в сфере разведки, экономическую стабильность и необходимость избавить Венесуэлу от репутации «убежища для противников Америки, особенно для наркоторговцев».

Встреча, по словам источника, была нацелена на укрепление доверия и отразила стремление Ратклиффа показать, что ЦРУ не избегает рисков.

Трамп впервые поговорил со сменщицей Мадуро
Политика
Делси Родригес

NYT также отметила, что во время пребывания на посту вице-президента Венесуэлы в прошлом году Родригес участвовала в переговорах со спецпосланником США Ричардом Гренеллом. Обсуждался вопрос добровольного отказа от власти Ричарда Мадуро, который был свергнут в начале января.

3 января США нанесли серию ударов по Каракасу, лидер Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из страны. Делси Родригес осудила действия США, назвав их «варварскими». Позднее она заняла «более примирительную», как написал CNN, позицию, предложив программу сотрудничества с США.

Аналитики ЦРУ пришли к выводу о том, что сохранение Родригес в качестве временного лидера — лучший способ предотвратить «погружение Венесуэлы в хаос», уточнил собеседник NYT.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку в сторону Родригес. Он также встречался с лидером оппозиции Марией Кориной Мачадо 15 января. Она вручила президенту свою Нобелевскую премию мира, но обещания поддержки не получила.

Персоны
Валерия Антонова
Венесуэла ЦРУ США Делси Родригес
Делси Родригес фото
Делси Родригес
вице-президент Венесуэлы, и.о. президента Венесуэлы
18 мая 1969 года
Мария Корина Мачадо фото
Мария Корина Мачадо
политик
7 октября 1967 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
