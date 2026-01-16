 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
ВС счел, что брак с россиянином не препятствует выдворению из России

Заключение брака после вынесения решения о нежелательности пребывания в стране не имеет правового значения при рассмотрении дела, отметили в ВС. Наличие семьи не освобождает от иностранца от применения мер миграционного контроля
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Брак с гражданами России не освобождает иностранцев от мер миграционного законодательства, разъяснил Верховный суд.

В пресс-службе ВС рассказали об обращении в суд гражданки Украины. Она отбыла наказание за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. После выхода на свободу женщина потребовала отменить решение ФСИН о нежелательности ее пребывания в стране.

Заявительница утверждала, что это нарушает ее право на личную и семейную жизнь, так как она долгое время живет в России и планировала выйти замуж за гражданина страны. Суд первой инстанции, а также апелляционный суд отклонили ее требования. Однако кассационный суд встал на сторону женщины и отменил решения первой и второй инстанции. Верховный суд с таким подходом не согласился.

«Судебная коллегия по административным делам разъяснила, что факт заключения брака после вынесения решения о нежелательности пребывания не имеет правового значения для рассмотрения дела. А наличие семьи не освобождает иностранного гражданина от применения мер миграционного контроля», — сказано в сообщении.

Ранее Верховный суд разъяснил, когда критика политиков, общественных деятелей и религиозных объединений разжигает ненависть. Пленум ВС постановил, что сама по себе она, без публичных призывов к насилию, не должна рассматриваться как экстремизм.  

