Попавшего в реанимацию сына баскетболиста ЦСКА выписали из больницы

Попавшего в реанимацию сына баскетболиста ЦСКА Кливленда выписали из больницы

Медиадиректор клуба Николай Цынкевич сообщил, что сын игрока ПБК ЦСКА Антониуса Кливленда, находившийся в больнице с конца декабря, выписан

Антониус Кливленд (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Сын баскетболиста ЦСКА Антониуса Кливленда выписан из больницы, сообщил медиадиректор и пресс-атташе клуба Николай Цынкевич в своем телеграм-канале.

«А теперь важное: Кай Кливленд выписан из больницы! Семья отправилась домой. Теперь парню нужно приходить в себя, восстанавливать силы», — написал Цынкевич. Пресс-атташе сообщил, что полная история болезни и лечения станет известна позже.

В конце декабря 2025 года сын баскетболиста был госпитализирован в реанимацию одной из больниц Краснодара. Позже его перевезли для продолжения лечения в московскую клинику, а на этой неделе сообщалось об отключении ребенка от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Кливленд перешел в ЦСКА в июне 2025 года. Контракт с игроком рассчитан на два сезона.

Ранее баскетболист выступал за «Локомотив-Кубань», в составе которого взял титул лучшего обороняющегося игрока Единой лиги ВТБ (2025).

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, выиграв 18 из 20 матчей и набрав 38 очков.