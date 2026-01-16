Попавшего в реанимацию сына баскетболиста ЦСКА выписали из больницы
Сын баскетболиста ЦСКА Антониуса Кливленда выписан из больницы, сообщил медиадиректор и пресс-атташе клуба Николай Цынкевич в своем телеграм-канале.
«А теперь важное: Кай Кливленд выписан из больницы! Семья отправилась домой. Теперь парню нужно приходить в себя, восстанавливать силы», — написал Цынкевич. Пресс-атташе сообщил, что полная история болезни и лечения станет известна позже.
В конце декабря 2025 года сын баскетболиста был госпитализирован в реанимацию одной из больниц Краснодара. Позже его перевезли для продолжения лечения в московскую клинику, а на этой неделе сообщалось об отключении ребенка от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Кливленд перешел в ЦСКА в июне 2025 года. Контракт с игроком рассчитан на два сезона.
Ранее баскетболист выступал за «Локомотив-Кубань», в составе которого взял титул лучшего обороняющегося игрока Единой лиги ВТБ (2025).
ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, выиграв 18 из 20 матчей и набрав 38 очков.
