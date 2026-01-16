СК закончил расследовать дело о хищении более ₽2,2 млрд по оборонзаказу

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Следственный комитет России завершил расследование крупного уголовного дела о хищении более 2,2 млрд руб. при выполнении государственного оборонного заказа. Фигурантами стали руководство и работники ООО «Десятый подшипниковый завод», а также бывший сотрудник военного представительства Минобороны. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Следствие установило, что с 2020 по 2024 год компания заключила договоры на поставку подшипниковой продукции для нужд обороны. Генеральный директор завода Александр Дьяченко, его собственники Алексей и Людмила Кулешовы, бывший финансовый директор Николай Борисов, начальник планово-экономического отдела Феликс Захарцов и Роман Волков, а также бывший начальник 547-го военного представительства Минобороны Андрей Сухомлин организовали схему мошенничества.

Они намеренно завышали стоимость продукции и вносили ложные сведения в документы о поставках, похитив в результате свыше 2,2 млрд руб. Их действия нанесли ущерб государству и 16 промышленным предприятиям в особо крупном размере.

Для оплаты возможного штрафа и имущественных взысканий суд наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 5 млрд руб. Андрей Сухомлин, Роман Волков и Алексей Кулешов находятся под стражей, остальные обвиняемые — Николай Борисов, Александр Дьяченко, Феликс Захарцов и Людмила Кулешова — под домашним арестом.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурору для последующей передачи в суд.