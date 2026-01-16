В Минтрансе усомнились в необходимости унифицировать размер ручной клади

Минтранс выступил против идеи унифицировать размеры ручной клади для всех авиакомпаний, указав, что такая мера может усложнить правила и ухудшить условия перевозки пассажиров. Инициативу ранее предложили в Госдуме

Министерство транспорта России считает, что инициатива об унификации ручной клади пассажиров в самолетах может усложнить правила. Об этом заявила пресс-служба министерства ТАСС.

«Инициатива об унификации, хотя и продиктована намерением упростить правила для пассажиров, на практике может привести к обратному результату. Она не учитывает технологическое разнообразие парка, основы бизнес-моделей перевозчиков и может ухудшить текущие условия провоза для значительной части путешественников, без существенного выигрыша в безопасности или удобстве», — сказано в сообщении.

С инициативой унифицировать для всех авиакомпаний размеры ручной клади выступила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от «Единой России» Надежда Школкина. Она рассказала, что обсудила с российским Минтрансом вопрос калибраторов ручной клади, параметры которых порой устанавливают сами авиаперевозчики. «Считаю такой подход не совсем правильным и справедливым. На мой взгляд, должен быть установлен унифицированный размер ручной клади для всех пассажиров независимо от авиакомпании», — передает слова Школкиной ТАСС.

В Минтрансе считают, что действующее законодательство более практично и сбалансировано. Согласно Федеральным авиационным правилам (ФАП) приказа Минтранса № 82, устанавливается гарантированный минимум ручной клади (5 кг) и оставляется операторам возможность определять ее габариты под конкретное воздушное судно.

Пассажиры имеют право провозить сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа и без взимания платы с пассажира, по ФАП, следующие вещи: дамская сумочка или портфель;

папка для бумаг;

зонтик;

трость;

букет цветов;

верхняя одежда;

печатные издания для чтения в полете;

детское питание для ребенка во время полета;

телефон сотовой связи;

фотоаппарат;

видеокамера;

портативный компьютер;

костюм в портпледе;

детская люлька при перевозке ребенка;

костыли, носилки или кресло-коляска при перевозке пассажира с ограниченной подвижностью. При этом вещи в указанном списке не предъявляются для взвешивания, не подлежат оформлению и не маркируются бирками.

В сентябре 2024 года Минтранс России пообещало сенатору Айрату Гибатдинову внести изменения в КоАП, согласно которому наказания за нарушения авиакомпаниями правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа будут прописаны в своде законов.

При этом еще в 2019 году Минтранс сам выступил с инициативой добавить в ФАП указания на минимальные габариты ручной клади, которую пассажиры бесплатно могут провозить в салоне самолета. Однако позже в министерстве отказались от этой идеи, замминистра транспорта, курирующий авиационный блок, Александр Юрчик назвал унификацию «технологически невозможной».