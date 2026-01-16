 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Чехия заявила о готовности поставить Киеву самолеты для борьбы с дронами

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: AP / ТАСС
Фото: AP / ТАСС

Прага готова в ближайшее время поставить Украине боевые самолеты, предназначенные для борьбы с беспилотниками, заявил президент Чехии Петр Павел на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщает Reuters.

«Чешская Республика может в относительно короткие сроки поставить несколько средних боевых самолетов, которые очень эффективны в борьбе с беспилотниками, и я верю, что мы сможем быстро и успешно решить этот вопрос», — сказал Павел.

Он не уточнил, о каких именно самолетах идет речь, однако, как отмечает агентство, ранее Павел допускал возможность передачи Украине дозвуковых истребителей L-159, которые есть на вооружении чешской армии.

По его словам, Чехия также может поставить системы раннего предупреждения, в том числе пассивные радары.

Бабиш рассказал, что Чехия тайно выделила Украине €706 млн на вооружение
Политика
Андрей Бабиш и Петр Фиала

После начала военной операции на Украине Чехия объявила о планах закупки боеприпасов для ВСУ с привлечением стран за пределами ЕС и НАТО. К инициативе присоединились 20 государств, некоторые из них предпочли остаться анонимными. Первая партия боеприпасов поступила в Киев в конце июня 2024 года.

В августе премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил, что благодаря чешской инициативе Киев получил в 2025 году 1 млн крупнокалиберных боеприпасов, а в 2024 году — 1,5 млн снарядов.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Чехия Украина Самолеты истребители Петр Павел
