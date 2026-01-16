Машина скорой помощи подорвалась на мине «лепесток» в Херсонской области
В Херсонской области автомобиль скорой медицинской помощи подорвался на противопехотных минах типа «лепесток» во время вызова в Голопристанском районе, сообщил вице-губернатор региона Сергей Черевко в своем телеграм-канале.
По его словам, машина ехала на вызов. Черевко назвал произошедшее «террором» и «преднамеренным ударом» со стороны украинских формирований.
Он отметил, что, несмотря на произошедшее, медицинские службы продолжают оказывать помощь всем нуждающимся. Информация об обстоятельствах происшествия, возможных пострадавших среди медиков и состоянии пациентов уточняется.
Ранее машина скорой помощи в ЛНР попала под удар дрона, когда в ней находилась 62-летняя пациентка. Бригада скорой помощи была атакована в селе Троицком под Попасной. Дрон взорвался рядом с машиной, пострадали водитель и два фельдшера. Пациентка, которую везли на госпитализацию, и ее дочь остались невредимы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC