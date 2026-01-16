Машина скорой помощи подорвалась на мине «лепесток» в Херсонской области

Фото: Сергей Черевко / Telegram

В Херсонской области автомобиль скорой медицинской помощи подорвался на противопехотных минах типа «лепесток» во время вызова в Голопристанском районе, сообщил вице-губернатор региона Сергей Черевко в своем телеграм-канале.

По его словам, машина ехала на вызов. Черевко назвал произошедшее «террором» и «преднамеренным ударом» со стороны украинских формирований.

Он отметил, что, несмотря на произошедшее, медицинские службы продолжают оказывать помощь всем нуждающимся. Информация об обстоятельствах происшествия, возможных пострадавших среди медиков и состоянии пациентов уточняется.

Ранее машина скорой помощи в ЛНР попала под удар дрона, когда в ней находилась 62-летняя пациентка. Бригада скорой помощи была атакована в селе Троицком под Попасной. Дрон взорвался рядом с машиной, пострадали водитель и два фельдшера. Пациентка, которую везли на госпитализацию, и ее дочь остались невредимы.