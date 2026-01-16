 Перейти к основному контенту
Политика
Гладков и Собянин обсудили взаимодействие двух регионов в новом году

Белгородский губернатор Гладков сообщил о встрече с мэром Москвы Собяниным
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Антон Вергун / ТАСС)

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

В ходе встречи Гладков и Собянин подняли вопросы оперативной обстановки и организации взаимодействия между Белгородской областью и Москвой в 2026 году.

«Москва всегда рядом — помогают в самых сложных ситуациях. Идет огромный объем поддержки», — написал белгородский губернатор. Гладков также поблагодарил Собянина за внимание к жителям приграничного региона.

Белгородский губернатор объяснил «признаки критичности» бюджета региона
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Власти российской столицы неоднократно оказывали помощь Белгородской области. Так, в 2023 году Москва выделила бригаду врачей для пострадавших в результате обстрела Белгорода. Сообщив об этом, Собянин уточнил, что при необходимости будет оказана помощь в восстановлении города.

В октябре 2025 года Гладков после встречи с Собяниным заявил, что Москва помогает региону в том числе с сохранением энергетической инфраструктуры и формированием резервной генерации.

Полина Дуганова
Белгородская область Москва Вячеслав Гладков Сергей Собянин встреча
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
