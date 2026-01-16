Гладков и Собянин обсудили взаимодействие двух регионов в новом году
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
В ходе встречи Гладков и Собянин подняли вопросы оперативной обстановки и организации взаимодействия между Белгородской областью и Москвой в 2026 году.
«Москва всегда рядом — помогают в самых сложных ситуациях. Идет огромный объем поддержки», — написал белгородский губернатор. Гладков также поблагодарил Собянина за внимание к жителям приграничного региона.
Власти российской столицы неоднократно оказывали помощь Белгородской области. Так, в 2023 году Москва выделила бригаду врачей для пострадавших в результате обстрела Белгорода. Сообщив об этом, Собянин уточнил, что при необходимости будет оказана помощь в восстановлении города.
В октябре 2025 года Гладков после встречи с Собяниным заявил, что Москва помогает региону в том числе с сохранением энергетической инфраструктуры и формированием резервной генерации.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC