Белгородский губернатор Гладков сообщил о встрече с мэром Москвы Собяниным

Гладков и Собянин обсудили взаимодействие двух регионов в новом году

Вячеслав Гладков (Фото: Антон Вергун / ТАСС)

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

В ходе встречи Гладков и Собянин подняли вопросы оперативной обстановки и организации взаимодействия между Белгородской областью и Москвой в 2026 году.

«Москва всегда рядом — помогают в самых сложных ситуациях. Идет огромный объем поддержки», — написал белгородский губернатор. Гладков также поблагодарил Собянина за внимание к жителям приграничного региона.

