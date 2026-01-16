 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Зеленский заявил об отправке в США делегации для новых переговоров

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Украинская делегация вылетела в США на переговоры, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Чехии Петром Павелом.

В состав делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов и руководитель фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия. По словам Зеленского, встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа запланированы на ближайшие дни.

«Мы надеемся, что будет больше ясности как в отношении тех документов, которые мы уже фактически подготовили с американской стороной, так и в отношении ответа России на всю ту дипломатическую работу, которая происходила», — сказал президент Украины.

Как сообщает Reuters, на переговорах стороны обсудят гарантии безопасности и вопросы по восстановлению Украины после окончания военного конфликта. Кроме того, Киев надеется получить от Вашингтона ясную позицию относительно России по мирному плану.

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Политика
Владимир Зеленский

В конце 2025 года дипломатический процесс по урегулированию конфликта на Украине активизировался после разработки США проекта мирного плана. Президент России Владимир Путин допустил, что американский план может стать основой для будущих соглашений.

15 января Трамп обвинил Зеленского в том, что он мешает урегулированию конфликта на Украине. Республиканец утверждает, что Россия готова заключить мирное соглашение, а Киев — нет.

Зеленский отверг обвинения и заявил, что Украина «не будет преградой для мира».

Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
