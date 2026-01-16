Онопко рассказал, что его не взяли в «Барселону» из-за внешности
Бывший игрок сборной России Виктор Онопко заявил, что его не подписала «Барселона» из-за внешности. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу El Bigote de Abadía.
«Я совсем недавно узнал, что «Барселона» хотела меня подписать. Но Кройфф (Йохан Кройфф был главным тренером «Барселоны» в 1988–1996 годах. — РБК) или кто-то из его помощников сказал, что я некрасивый, и поэтому меня не взяли», — сказал Онопко.
Онопко выступал за московский «Спартак» (1992–1995), в составе клуба стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубков СССР–СНГ и России. А также играл за испанские «Реал Овьедо» (1996–2002) и «Райо Вальекано» (2003).
За сборную России бывший футболист провел 109 матчей и забил семь мячей.
После окончания игровой карьеры Онопко с 2009 по 2020 год работал тренером в ЦСКА. С 2021 года входит в тренерский штаб сборной России. С марта 2022 года — в ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону).
