Reuters узнал о расследовании внутри ЮАР участия Ирана в военных учениях

Сирил Рамафоса (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Южная Африка начала расследование обстоятельств участия Ирана в военно-морских учениях БРИКС, сообщает Reuters. По их данным, президент страны Сирил Рамафоса распорядился исключить Иран из учений из-за опасений, что его участие может ухудшить отношения Претории с Вашингтоном.

Южноафриканское министерство обороны ранее заявило, что проверка должна установить, были ли указания Рамафосы искажены или проигнорированы. При этом глава военного ведомства страны не подтвердила Reuters, что вооруженные силы не подчинились приказу президента.

Учения, как отмечает агентство, проходили на фоне обсуждения в США продления Закона о росте и возможностях Африки (African Growth and Opportunity Act), предоставляющего торговые преференции ряду стран континента. Посольство США в ЮАР заявило, что оно обеспокоено сообщениями об участии Ирана в учениях.

Ранее военные корабли приняли участие в военно-морских учениях «Воля к миру 2026». Они начались 9 января и завершились 16-го. Bloomberg отметил, что маневры могут усилить напряженность в отношениях Южной Африки с США.

Страны находятся в состоянии конфронтации с тех пор, как американский президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом. Одним из политических разногласий является иск ЮАР против Израиля в Международном суде ООН по поводу войны в Газе.

Вашингтон 16 января раскритиковал Преторию за приглашение Ирана к участию в учениях, заявив, что Тегеран является дестабилизирующим фактором и его участие подрывает морскую безопасность.