Общество⁠,
0

В Подмосковье полицейские открыли огонь по внедорожнику

Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы

В подмосковной Балашихе сотрудники ГИБДД начали стрелять, чтобы остановить водителя внедорожника, который проигнорировал требование об остановке и дважды протаранил служебную машину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, инцидент произошел во время патрулирования на улице Терешковой. Водитель иномарки отказался выполнять законное требование инспекторов, разогнался и попытался скрыться. Полицейские попытались заблокировать его машину, но нарушитель дважды намеренно столкнулся с патрульным автомобилем.

В Петербурге байкер погиб при столкновении с полицейской машиной
Общество
Фото:motosolidaritydtp / VK

После этого инспекторы приняли решение применить оружие. Сначала они выстрелили вверх, а затем открыли огонь по колесам внедорожника, чтобы его обездвижить. После этого машина остановилась, а водитель был задержан.

В настоящее время нарушитель доставлен в отдел полиции. Он отказался от медицинского освидетельствования. Правоохранительные органы решают вопрос о привлечении его к ответственности.

