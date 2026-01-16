Тимошенко заявила, что независимой Украине «осталось пять лет»

В пятницу Тимошенко прибыла в суд на слушания о мере пресечения. На заседании она заявила, что власть президента Зеленского — «фашистский режим», а она сама никуда не уедет, пока Украина «не будет освобождена»

Юлия Тимошенко (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Следующие пять лет станут последними в истории независимой Украины, заявила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в суде. Ее цитируют «Страна» и «Укринформ».

«У нас будет герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ. Но кроме этого ничего не будет», — сказала она

Также Тимошенко назвала власть президента Владимира Зеленского «фашистским режимом» и заявила, что останется на Украине — «пока страна не будет освобождена».

«Даже если будут выводить меня из Украины, я никуда не поеду. <...> Когда у меня будет основное выступление, я расскажу, что сегодня происходит — с этой, со всей нашей страной», — сказала она.

Во время своей речи политик встала, на что судья предложил присесть, чтобы ее было лучше слышно в микрофон. «Ничего. Спасибо, что разрешаете, но я не хочу», — сказала Тимошенко, рассмеявшись.

Сегодня суд в Киеве избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн грн (59,2 млн руб.). Ранее ее обвинили во взятках нардепам за голосование по законопроектам. Экс-премьеру Украины грозит до десяти лет заключения.

Защита намерена обжаловать решение суда. Тимошенко вину не признает. Также она заявила, что показания на нее дал депутат от правящей партии «Слуга народа» Игорь Копытин. Адвокат Тимошенко ходатайствовал о его вызове в суд, но получил отказ.