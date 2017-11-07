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En+ приплюсовала инвесторов
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En+ приплюсовала инвесторов
Газета № 190 (2687) (0711) Бизнес, 03 ноя, 11:10
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En+ приплюсовала инвесторов
Группа Олега Дерипаски провела размещение на Лондонской бирже
En+ Олега Дерипаски продала акции инвесторам, разместив 18,8% на Лондонской бирже по нижней границе ценового коридора. Компанию оценили в $8 млрд c учетом допэмиссии. В первые дни торгов акции En+ показали снижение
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Первый день в Лондоне

Группа En+, которая объединяет алюминиевый и энергетический бизнесы миллиардера Олега Дерипаски, в рамках первичного размещения (IPO) своих акций на Лондонской бирже продала 18,8% компании по цене $14 за GDR (депозитарная расписка на акцию). Это первое размещение акций российской компании в Лондоне после введения санкций в 2014 году. Таким образом, инвесторы оценили компанию в $7 млрд, а с учетом допэмиссии еще на $1 млрд капитализация En+ составила $8 млрд.

«Мы очень довольны поддержкой и интересом инвесторов. Надо отметить, что это IPO — крупнейшее для российской компании с 2012 года в Лондоне, а также крупнейшее в 2017 году в секторах металлургии и электроэнергетики в мире», — заявил гендиректор En+ Максим Соков, чьи слова приводятся в сообщении. Он добавил, что компания направит привлеченные средства на погашение долга.

Книга заявок закрылась в четверг, 2 ноября, в 17:00 мск, и была подписана за сутки до закрытия по нижней границе диапазона размещения ($14–17 за GDR), сообщали РБК источники, знакомые с ходом размещения. Всего было продано 107 млн GDR на $1,5 млрд. В IPO, как и ожидалось, участвовала связанная с китайской CEFC компания AnAn Group, купив акции на $500 млн. Таким образом, доля китайского инвестора в En+ теперь составит 6,25%. Как говорится в проспекте En+ к размещению, кредит китайскому инвестору может выдать ВТБ, который также собирается кредитовать CEFC для приобретения пакета акций «Роснефти».

Из общего количества проданных акций в ходе IPO сама компания привлекла $1 млрд, продав 71 млн GDR из допэмисии, еще $500 млн привлек Дерипаска: его структуры разместили 35,7 млн GDR, предоставив банкам-организаторам опцион на покупку дополнительных 5 млн GDR. Торги акциями En+ на Лондонской бирже начались в 11:00 мск в пятницу под тикером ENPL. К торгам на Московской бирже компания будет допущена, как ожидается, 8 ноября.

Сразу с начала торгов котировки бумаг En+ снизились и на закрытии торгов в пятницу оказались ниже цены размещения — $13,75 за GDR.

В понедельник, 6 ноября, на Лондонской бирже продолжилось снижение котировок En+, расписки торговались по $13,28 за штуку (данные на 15:30 мск).

По подсчетам старшего аналитика БКС Олега Петропавловского, доля структур Дерипаски после размещения составит 66,01%, доля его жены Полины — 6%, еще 5,3% приходится на долю его семьи, в ВТБ находится 3,8%.

Кто купил En+

По данным источника РБК, близкого к одному из организаторов размещения, суверенный фонд Катара QIA купил акции En+ на $300 млн, хотя изначально заявка была только на $100 млн, американский фонд Capital Group приобрел бумаги на чуть более $100 млн. В IPO также приняли участие американские хедж-фонд BlueCrest Capital Management и инвестфонд BlackRock, приобретшие небольшие пакеты.

РФПИ объявил о своем участии в IPO вместе с партнерами из фондов с Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. В сообщении фонд не уточняет объем пакета, но, по данным источника РБК, он приобрел бумаги на $25 млн с возможностью дальнейшего увеличения.

Суверенный фонд Катара хорошо известен в России благодаря участию в приватизации «Роснефти» в декабре 2016 года, когда QIA в консорциуме со швейцарским трейдером Glencore купил 19,5% российской компании. Но осенью 2017 года консорциум договорился о продаже 14,16% «Роснефти» китайской CEFC.

Glencore скоро тоже станет акционером En+: трейдер решил обменять 8,75% UC Rusal на долю в компании после завершения IPO, получив необходимые разрешения регуляторов и правительства. В результате доля En+ в UC Rusal возрастет до 56,88% (сейчас 48,13%).

«В книге присутствует ряд качественных западных инвестиционных фондов, но также были получены заявки со стороны долгосрочных азиатских и ближневосточных инвесторов. Уже можно утверждать, что 2017 год стал прорывным для российского рынка IPO. Нам удалось закрыть три рыночных IPO с международным маркетингом («Детский мир», «Обувь России» и теперь En+), а также провести re-IPO компании «Полюс», — заявил директор по рынкам капитала одного из организаторов размещения En+ Sberbank CIB Андрей Чепур.

Петропавловский отмечает, что IPO компании Дерипаски можно лишь с натяжкой назвать рыночным, учитывая, что более половины проданных акций пришлось на якорных инвесторов.

Генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев назвал участие в IPO крупных инвесторов из Китая и с Ближнего Востока «очень хорошей диверсификацией». По его прогнозам, капитализация En+ в ходе торгов на бирже скоро должна достичь $9 млрд в течение полугода, если Китай продолжит выполнять заявленный план по сокращению алюминиевых мощностей.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: Олег Дерипаска , En+ Group
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