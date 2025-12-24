 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,5 x 3,65 2 2,65 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 2 x 3 2 4,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Умер олимпийский чемпион по метанию молота Анатолий Бондарчук

Умер олимпийский чемпион 1972 года по метанию молота Анатолий Бондарчук
Анатолию Бондарчуку было 85 лет
Анатолий Бондарчук
Анатолий Бондарчук (Фото: Здоровило Павел / Фотохроника ТАСС)

Олимпийский чемпион 1972 года в метании молота Анатолий Бондарчук скончался в возрасте 85 лет, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

«Федерация легкой атлетики Украины выражает искренние соболезнования семье и близким Анатолия Павловича и скорбит в связи с потерей легенды украинского спорта», — говорится в сообщении.

Бондарчук — заслуженный мастер спорта СССР, чемпион (1972) и бронзовый призер (1976) Олимпийских игр, четыре раза был чемпионом СССР, а также двукратным рекордсменом по метанию молота.

После завершения спортивной карьеры Бондарчук был тренером сборной СССР по метанию молота на Олимпийских играх 1980 и 1988 годов.

