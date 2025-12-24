Умер олимпийский чемпион по метанию молота Анатолий Бондарчук
Олимпийский чемпион 1972 года в метании молота Анатолий Бондарчук скончался в возрасте 85 лет, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
«Федерация легкой атлетики Украины выражает искренние соболезнования семье и близким Анатолия Павловича и скорбит в связи с потерей легенды украинского спорта», — говорится в сообщении.
Бондарчук — заслуженный мастер спорта СССР, чемпион (1972) и бронзовый призер (1976) Олимпийских игр, четыре раза был чемпионом СССР, а также двукратным рекордсменом по метанию молота.
После завершения спортивной карьеры Бондарчук был тренером сборной СССР по метанию молота на Олимпийских играх 1980 и 1988 годов.
