Умер олимпийский чемпион по метанию молота Анатолий Бондарчук

Умер олимпийский чемпион 1972 года по метанию молота Анатолий Бондарчук

Анатолию Бондарчуку было 85 лет

Анатолий Бондарчук (Фото: Здоровило Павел / Фотохроника ТАСС)

Олимпийский чемпион 1972 года в метании молота Анатолий Бондарчук скончался в возрасте 85 лет, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

«Федерация легкой атлетики Украины выражает искренние соболезнования семье и близким Анатолия Павловича и скорбит в связи с потерей легенды украинского спорта», — говорится в сообщении.

Бондарчук — заслуженный мастер спорта СССР, чемпион (1972) и бронзовый призер (1976) Олимпийских игр, четыре раза был чемпионом СССР, а также двукратным рекордсменом по метанию молота.

После завершения спортивной карьеры Бондарчук был тренером сборной СССР по метанию молота на Олимпийских играх 1980 и 1988 годов.