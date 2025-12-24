В МИД Франции осудили санкции США против бывшего еврокомиссара Бретона

Тьерри Бретон (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Франция решительно осуждает санкции, введенные США против бывшего комиссара Евросоюза Тьерри Бретона и еще четырех европейских общественных деятелей, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Франция решительно осуждает визовые ограничения, введенные Соединенными Штатами в отношении Тьерри Бретона, бывшего министра и еврокомиссара, и четырех других европейских деятелей», — написал Барро в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что Евросоюз принял закон о цифровых услугах (DSA), который стал поводом для рестрикций, демократическим путем. Он создан затем, чтобы то, что незаконно в офлайн-пространстве, оставалось незаконным и в интернете. Барро отметил, что этот закон не носит экстерриториальный характер и «никоим образом не касается» США. «Народы Европы свободны и суверенны и не могут допустить, чтобы правила, регулирующие их цифровое пространство, навязывались им другими», — заключил министр.

Закон о цифровых услугах ЕС (DSA) был принят в 2020 году и вступил в силу в 2022-м. Согласно ему, оператор соцсетей обязан модерировать контент, который может «оказать негативное влияние на публичное пространство и общественную безопасность». Если платформа нарушает это правило, ей грозит штраф на сумму до 6% от дохода. В крайнем случае ЕК может заблокировать соцсеть на территории блока. Тьерри Бретон выступил одним из соавторов закона. В 2024 году он пригрозил владельцу социальной сети X Илону Маску «полным применением» санкций в рамках закона за дезинформацию в X.

24 декабря стало известно, что США решили запретить въезд ряду «ведущих фигур глобального цензурно-промышленного комплекса» в рамках борьбы с ограничениями против американских платформ. Ограничения затронули бывшего еврокомиссара и министра промышленности, экономики и финансов Франции (2005-2007) Тьерри Бретона, главу британского НКО «Центр по противодействию цифровой ненависти» Имрана Ахмеда, руководителя британского «Глобального индекса дезинформации» Клэр Мелфорд, основательницу немецкой HateAid Анну-Лену фон Ходенберг и соруководительницу этой организации Жозефину Баллон.