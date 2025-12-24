Киев должен компенсировать ущерб, нанесенный украинскими националистами Советскому Союзу в середине ХХ века. Компенсация может стать пунктом документа по итогам спецоперации, считает Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

России должен быть компенсирован ущерб, нанесенный «националистическим бандподпольем» Украины Советскому Союзу в 1940–1950-х годах, поскольку она является страной — правопреемником СССР. К такому выводу пришел замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье о влиянии «англосаксов» на Украину для «Родины».

В 1940–1950-е годы СССР понес значительные потери в ходе противостояния с вооруженным националистическим движением на Западной Украине, которое поддерживали США и Великобритания, пишет Медведев.

«Стоит рассмотреть вопрос о подсчете ущерба, нанесенного такими преступными акциями. Причем получателем этих компенсаций должна стать Россия как страна — правопреемница СССР, взявшая на себя все его обязательства и ранее выплатившая все советские долги», — отметил он.

По его мнению, если Украина продолжит официально чтить таких исторических деятелей, как Степан Бандера или Роман Шухевич, вопрос о возмещении ущерба России как правопреемнику СССР может быть включен в итоговые документы по завершении спецоперации.

Он также заявил, что современная Украина утратила суверенитет, а власть в стране «узурпирована режимом Владимира Зеленского». «Украинский национализм» Медведев назвал «рукотворным проектом», который раскрылся благодаря поддержке Британии и США ради «опосредованной борьбы с Советским Союзом».

Статус России как правопреемника СССР на международной арене был признан международным сообществом через фактические действия, включая занятие Россией места в Совете Безопасности ООН в декабре 1991 года и признание ее правопреемником по международным договорам. Юридически этот статус закреплен в Конституции России. В начале 1990-х годов Россия взяла на себя обязательства бывших советских республик по внешнему долгу в обмен на причитавшуюся им долю в зарубежной собственности Советского Союза. По данным на январь 1994 года, долг бывшего СССР составлял $104,5 млрд. В 2017 году Минфин объявил о погашении последнего долга — Россия перечислила $125 млн Боснии и Герцеговине за товары, которые поставлялись из союзной Югославии в СССР.

В конце 2021 года российский президент Владимир Путин заявил, что Москва погасила все советские долги, но «далеко не все» республики бывшего СССР передали ей активы Советского Союза. В числе этих стран Путин назвал Украину. «Мы, по-моему, только за Украину 16 млрд выплатили», — говорил он в феврале 2020-го.

Позже, в 2022 году, экс-министр иностранных дел Украины, на тот момент посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что после развала СССР Россия «предложила всем республикам забыть о долгах» Союза взамен на все его зарубежное имущество, и Украина стала единственной республикой, которая не ратифицировала соглашение. Российский МИД тогда заявил, что слова Пристайко не имеют под собой оснований и носят популистский характер.