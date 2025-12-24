Латвия запретила въезд российским спортсменам перед квалификацией ОИ

В список попали 14 российских спортсменов. Конкретные имена не уточняются

Александр Горбацевич (Фото: Jan Hetfleisch / Bongarts / Getty Images)

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила о запрете въезда в страну 14 российским спортсменам. Об этом она написала на свой странице в социальной сети X.

«Спортсменам из страны-агрессора не рады в Латвии. Я приняла решение включить в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики (persona non grata), 14 граждан Российской Федерации», — написала Браже.

Запрет на въезд в Латвию введен на неопределенный срок. Конкретные фамилии спортсменов не называются. «Решение принято в соответствии со статьей 61, частью 2 Закона об иммиграции», — добавила министр иностранных дел республики.

Советник главы МИДа республики Сигне Знотиня-Знота уточнила в беседе с агентством LETA, что это решение принято в связи с предстоящим этапом Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде. Соревнования пройдут 3–4 января 2026 года.

Россияне должны были участвовать на этом этапе, который является квалификационным на Олимпийские игры.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце октября частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и шести российских спортсменов, которые обжаловали отстранение от международных соревнований. CAS разрешил спортсменам выступать в нейтральном статусе.

В декабре Международная федерация санного спорта (FIL) отозвала допуск к соревнованиям у трех российских спортсменов — Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за возможного несоответствия критериям нейтральности.