Зеленский раскрыл планы по мобилизации на Украине после мира

После подписания мирного соглашения мобилизация на Украине может быть отменена или стать частичной. При этом военное положение в стране не будут отменять сразу же после подписания мира, заявил Зеленский

Фото: Sean Gallup / Getty Images

После подписания мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта мобилизацию на Украине могут отменить или проводить частично, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Укринформ».

«Мобилизацию можно трансформировать или не делать в условиях, когда есть сделка и она реализуется, а может, делать частично и частично демобилизовать людей», — рассказал он. Президент подчеркнул, что первостепенная задача Киева — сохранить армию и удержать позиции.

При этом военное положение в стране не будет отменено немедленно после подписания соглашения, а продлится еще несколько месяцев. Это, по его словам, делает быстрое проведение парламентских и местных выборов невозможным.

24 декабря Зеленский в этом же выступлении раскрыл подробности 20 пунктов мирного плана, который Киев обсуждает с Соединенными Штатами. Он предполагает, в частности, подтверждение суверенитета Украины, гарантии безопасности, требование численности ВСУ в 800 тыс. человек в мирное время, а также возможный вариант раздела территорий по линии соприкосновения — «стоим там, где стоим».

При этом один из пунктов плана предполагает проведение в Украине выборов как можно скорее после подписания соглашения. «Страна» обратила внимание, что заявление Зеленского о невозможности проведения выборов сразу из-за военного положения противоречит этому пункту.

20 октября Зеленский внес в Раду законопроект о новом продлении военного положения. В конце месяца он продлил мобилизацию на 90 дней.

После начала боевых действий в феврале 2022 года на Украине была объявлена всеобщая мобилизация, под которую не попадали лишь мужчины младше 27 и старше 60 лет.

В 2024 году возрастной порог был снижен до 25 лет, однако нехватка личного состава в ВСУ сохранилась. В том году на Украине призвали около 200 тыс. человек. В январе 2025 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что мобилизация не закрывает потребности украинской армии.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Украина «разрушила» свою мобилизацию. По его мнению, проблемы с мобилизацией возникли из-за внутренних просчетов. А главной проблемой Буданов назвал «наглухо проигранную медийную кампанию».