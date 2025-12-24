 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский раскрыл планы по мобилизации на Украине после мира

Зеленский: после подписания мира мобилизация на Украине может трансформироваться
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
После подписания мирного соглашения мобилизация на Украине может быть отменена или стать частичной. При этом военное положение в стране не будут отменять сразу же после подписания мира, заявил Зеленский
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

После подписания мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта мобилизацию на Украине могут отменить или проводить частично, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Укринформ».

«Мобилизацию можно трансформировать или не делать в условиях, когда есть сделка и она реализуется, а может, делать частично и частично демобилизовать людей», — рассказал он. Президент подчеркнул, что первостепенная задача Киева — сохранить армию и удержать позиции.

При этом военное положение в стране не будет отменено немедленно после подписания соглашения, а продлится еще несколько месяцев. Это, по его словам, делает быстрое проведение парламентских и местных выборов невозможным.

24 декабря Зеленский в этом же выступлении раскрыл подробности 20 пунктов мирного плана, который Киев обсуждает с Соединенными Штатами. Он предполагает, в частности, подтверждение суверенитета Украины, гарантии безопасности, требование численности ВСУ в 800 тыс. человек в мирное время, а также возможный вариант раздела территорий по линии соприкосновения — «стоим там, где стоим».

При этом один из пунктов плана предполагает проведение в Украине выборов как можно скорее после подписания соглашения. «Страна» обратила внимание, что заявление Зеленского о невозможности проведения выборов сразу из-за военного положения противоречит этому пункту.

Буданов объяснил провал мобилизации на Украине
Политика
Фото:Андрей Андриенко / пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины / Reuters

20 октября Зеленский внес в Раду законопроект о новом продлении военного положения. В конце месяца он продлил мобилизацию на 90 дней.

После начала боевых действий в феврале 2022 года на Украине была объявлена всеобщая мобилизация, под которую не попадали лишь мужчины младше 27 и старше 60 лет.

В 2024 году возрастной порог был снижен до 25 лет, однако нехватка личного состава в ВСУ сохранилась. В том году на Украине призвали около 200 тыс. человек. В январе 2025 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что мобилизация не закрывает потребности украинской армии.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Украина «разрушила» свою мобилизацию. По его мнению, проблемы с мобилизацией возникли из-за внутренних просчетов. А главной проблемой Буданов назвал «наглухо проигранную медийную кампанию».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Владимир Зеленский Украина мобилизация мирное соглашение ВСУ
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский раскрыл 20 пунктов обсуждаемого с США мирного плана
Политика
Буданов объяснил провал мобилизации на Украине
Политика
Сырский назвал мобилизацию ключевой задачей для усиления армии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Hyundai отзовет более 50 тыс. автомобилей Авто, 12:19
В МИД Франции осудили санкции США против бывшего еврокомиссара Бретона Политика, 12:16
Зеленский раскрыл планы по мобилизации на Украине после мира Политика, 12:15
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Эксперты оценили, как в 2025-м подорожало жилье в российских мегаполисах Недвижимость, 12:06
Бишкек опроверг запрет на въезд россиян в Киргизию без загранпаспорта Политика, 12:03
Проверка на прочность: итоги 2025 года на рынке нерудных материалов Компании, 12:00
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Умер олимпийский чемпион по метанию молота Анатолий Бондарчук Спорт, 12:00
Как айтишнику создавать личный бренд: советы от «Хабра» Образование, 11:57
Медведев предложил потребовать компенсацию за украинских националистов Политика, 11:53
Латвия запретила въезд российским спортсменам перед квалификацией ОИ Спорт, 11:49
Польша выдала Казахстану подозреваемую в торговле органами украинку Общество, 11:48
В МИДе заявили, что выполняют поручение Путина по ядерным испытаниям Политика, 11:43
Театр назвал дату и место прощания с актером Лобоцким Общество, 11:37