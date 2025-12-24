 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В МИДе заявили, что выполняют поручение Путина по ядерным испытаниям

Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: МИД России / Global Look Press)

МИД России выполняет поручение президента страны Владимира Путина по анализу обстановки по вопросу возможного проведения ядерных испытаний. Об этом заявил заместитель главы ведомства Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

«Мы действуем в соответствии с указаниями президента, который, как известно, поручил МИДу проанализировать обстановку и дать рекомендации относительно возможных дальнейших шагов, — это выполняется», — сказал Рябков в интервью агентству.

По словам замминистра, в деятельности ведомства «нет никакой «чрезвычайщины». Он подчеркнул, что Россия ответит зеркально, если США решат провести натурные ядерные испытания. По мнению Рябкова, «логичную и внутренне непротиворечивую» позицию России «хорошо уловили» в Вашингтоне и других столицах.

Путин объяснил свое поручение по ядерным испытаниям
Политика

Замглавы МИДа отметил, что нет понимания, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о планах провести ядерные испытания, и дополнительных разъяснений с американской стороны в ближайшее время не ожидается. По его словам, Москва задавала Вашингтону вопросы, но ответы ограничиваются тем, что ранее сказал Трамп.

«Плюс мы отфиксировали высказывания высокопоставленных представителей администрации — как отраслевых руководителей, имеющих отношение к этому, так и «силовиков» в Вашингтоне. Определенная разноголосица имеется», — добавил Рябков.

Он отметил, что в ведомстве считают неопределенность в этом вопросе «преднамеренной». «Наша позиция предельно ясная: мы придерживаемся давно объявленного и сохраняющегося моратория на натурные ядерные испытания», — заключил замглавы российского МИДа.

Рябков исключил угрозу новой гонки вооружений между Россией и США
Политика
Фото:Morris MacMatzen / Getty Images

Поручение подготовить предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям Путин дал МИДу, Министерству обороны и спецслужбам на заседании Совета безопасности 5 ноября.

3 ноября Трамп заявил, что США намерены испытывать ядерное оружие так же, как делают другие страны. По его словам, этим занимаются Россия, Китай, Северная Корея и Пакистан. Через два дня США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutеman III, способной нести ядерную боеголовку.

До этого Россия испытала ракеты «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Как подчеркнули в Москве, испытания провели в соответствии со всеми международными обязательствами.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
МИД Россия Сергей Рябков ядерные испытания поручения
