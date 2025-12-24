 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

«Ростех» фразой про русских ответил на статью Reuters о гособоронзаказе

Военная операция на Украине
Материал Reuters «Ростех» назвал несерьезным, отметив, что издание «так ничего и не поняло про русских». Компания отослала к лозунгу времен ВОВ и отметила, что российская оборонка — это «про долг перед страной»
Фото: пресс-служба президента России / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: пресс-служба президента России / Keystone Press Agency / Global Look Press

Корпорация «Ростех» раскритиковала статью информационного агентства Reuters, в которой российские предприятия жалуются на сложности при выполнении гособоронзаказа. Сообщение госкорпорации «Вы ничего не знаете про русских!» под заглавием опубликовано в ее телеграм-канале.

Материал Reuters в компании сочли несерьезным.

«Мы ждали разгромную статью, а получили набор пропагандистских штампов из 90-х: Красная площадь, мавзолей Ленина, сталинское наследие и репрессии. Не хватает только ушанки, балалайки и медведя. Все, что хочется вам сказать: вы так ничего и не поняли про русских», — сказано в заявлении.

Статья Reuters построена на интервью с президентом Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) «Волна» Владимиром Арсеньевым (в июле 2024-го попытался покончить с собой на Красной площади). В нем специалист жалуется на необходимость за кратчайшее время наращивать производство и поставлять продукцию в сжатые сроки. Также Арсеньев говорит о жестком наказании за срыв гособоронзаказа. В статье также анализируются судебные решения по этим делам.

Владимир Арсеньев

В «Ростехе» ответили, что российская оборонная промышленность с начала военной операции действительно нарастила производство в разы. Авиация, бронетехника, артиллерия, беспилотники, боеприпасы поставляются армии в больших объемах и даже с опережением графиков, подчеркнули там. «Да, за срыв гособоронзаказа в России введена суровая ответственность — таково требование времени, и по-другому быть не может», — сообщили в госкорпорации.

Там подчеркнули, что сейчас российский ОПК — это «вообще не про коммерцию и прибыль», «не про капитализацию и рентабельность», говорится в заявлении. «Это про решение важнейших государственных задач. Про долг перед страной, если вы не поняли», — пояснил «Ростех».

В сентябре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за повторное нарушение условий гособоронзаказа (ст. 201.1 УК). За это предусмотрено от четырех до восьми лет лишения свободы. При этом возможно освобождение от уголовного наказания, если нарушения добровольно устранены.

Если преступление повлекло причинение государству ущерба в сумме, составляющей не менее 5% от цены госконтракта, но не менее 5 млн руб., или задание гособоронзаказа не было выполнено, нарушителю может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Тогда же Уголовный кодекс был дополнен новыми статьями о наказании за отказ или уклонение лица, подвергнутого административному наказанию, от заключения гособоронзаказа. Также были предусмотрены санкции за такие преступления для должностных лиц.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Ростех Reuters статья оборонная промышленность ОПК
