«Ростех» фразой про русских ответил на статью Reuters о гособоронзаказе

Материал Reuters «Ростех» назвал несерьезным, отметив, что издание «так ничего и не поняло про русских». Компания отослала к лозунгу времен ВОВ и отметила, что российская оборонка — это «про долг перед страной»

Фото: пресс-служба президента России / Keystone Press Agency / Global Look Press

Корпорация «Ростех» раскритиковала статью информационного агентства Reuters, в которой российские предприятия жалуются на сложности при выполнении гособоронзаказа. Сообщение госкорпорации «Вы ничего не знаете про русских!» под заглавием опубликовано в ее телеграм-канале.

Материал Reuters в компании сочли несерьезным.

«Мы ждали разгромную статью, а получили набор пропагандистских штампов из 90-х: Красная площадь, мавзолей Ленина, сталинское наследие и репрессии. Не хватает только ушанки, балалайки и медведя. Все, что хочется вам сказать: вы так ничего и не поняли про русских», — сказано в заявлении.

Статья Reuters построена на интервью с президентом Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) «Волна» Владимиром Арсеньевым (в июле 2024-го попытался покончить с собой на Красной площади). В нем специалист жалуется на необходимость за кратчайшее время наращивать производство и поставлять продукцию в сжатые сроки. Также Арсеньев говорит о жестком наказании за срыв гособоронзаказа. В статье также анализируются судебные решения по этим делам.

В «Ростехе» ответили, что российская оборонная промышленность с начала военной операции действительно нарастила производство в разы. Авиация, бронетехника, артиллерия, беспилотники, боеприпасы поставляются армии в больших объемах и даже с опережением графиков, подчеркнули там. «Да, за срыв гособоронзаказа в России введена суровая ответственность — таково требование времени, и по-другому быть не может», — сообщили в госкорпорации.

Там подчеркнули, что сейчас российский ОПК — это «вообще не про коммерцию и прибыль», «не про капитализацию и рентабельность», говорится в заявлении. «Это про решение важнейших государственных задач. Про долг перед страной, если вы не поняли», — пояснил «Ростех».