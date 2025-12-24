 Перейти к основному контенту
Общество
0

Польша выдала Казахстану подозреваемую в торговле органами украинку

Фото: Neil Milton / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Neil Milton / Keystone Press Agency / Global Look Press

Подозреваемую в торговле человеческими органами гражданку Украины экстрадировали из Польши в Казахстан. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики.

«Сотрудниками Генеральной прокуратуры и НЦБ Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Польши экстрадирована гражданка Украины, разыскиваемая за торговлю человеческими органами», — сказано в публикации.

По версии следствия, женщина осуществляла незаконную куплю-продажу человеческих органов в период 2017–2018 годов. Подозреваемая была участницей транснациональной организованной преступной группы, считает следствие. Ее роль заключалась в поиске доноров и тех, кто желает получить орган, организации встреч, обеспечении конспирации и сопровождении в процессе покупки.

Во Внуково задержали иностранца, обвиняемого в торговле людьми на органы
Общество

В общей сложности группировка организовала 56 незаконных сделок с органами живых людей. Участники объединения находились как в Казахстане, так и в других странах, уточнили в Генпрокуратуре. При этом трансплантацию органов осуществляли в казахстанских медучреждениях.

Женщина пять лет находилась в международном розыске. В марте 2025-го ее задержали при попытке пересечения польской границы. Сейчас подозреваемая уже в Казахстане, ее отправили в следственный изолятор. По обвинению в торговле органами женщине грозит от восьми до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Генпрокуратуре добавили, что ранее двое участников преступной группы были экстрадированы в Казахстан из России и Турции.

В начале октября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала о задержании в аэропорту Внуково депортированного из Турции иностранца. Его обвинили в торговле людьми с целью изъятия органов. Мужчина был членом транснациональной организованной преступной группы в 2006–2008 годах. По данным следствия, обвиняемый убедил нескольких россиян поехать в Косово и за денежную компенсацию согласиться на операцию по изъятию двух почек.

Авторы
Теги
Романов Илья
Казахстан Украина Польша преступление
