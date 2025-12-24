Бишкек опроверг запрет на въезд россиян в Киргизию без загранпаспорта

Фото: Абылай Саралаев / ТАСС

Киргизия не планирует вводить с 2026 года норму о въезде граждан России только по загранпаспортам, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Киргизии.

«Информация [о намерении киргизской стороны ввести такое правило с 1 января] не соответствует действительности», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее о том, что для россиян планируют сделать недоступным въезд в Киргизию по внутреннему паспорту сообщил со ссылкой на свой источник телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Материал дополняется.