Бишкек опроверг запрет на въезд россиян в Киргизию без загранпаспорта
Киргизия не планирует вводить с 2026 года норму о въезде граждан России только по загранпаспортам, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Киргизии.
«Информация [о намерении киргизской стороны ввести такое правило с 1 января] не соответствует действительности», — сообщили ТАСС в ведомстве.
Ранее о том, что для россиян планируют сделать недоступным въезд в Киргизию по внутреннему паспорту сообщил со ссылкой на свой источник телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Материал дополняется.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая