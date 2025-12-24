 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Театр назвал дату и место прощания с актером Лобоцким

Прощание с актером Анатолием Лобоцким пройдет 25 декабря в Москве
Анатолий Лобоцкий
Анатолий Лобоцкий (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

C народным артистом России Анатолием Лобоцким, умершем в возрасте 66 лет, будут прощаться в Театре Маяковского 25 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе театра в Telegram. Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

«9:00–11:00 — гражданская панихида в Театре Маяковского [по адресу Большая Никитская, 19/13]. Похоронен Анатолий Анатольевич Лобоцкий будет на Троекуровском кладбище. Светлая вечная память!» — указано в сообщении театра.

Актер продолжительное время боролся с болезнью и скончался 20 декабря. Его смерть РБК подтвердила бывшая жена, актриса Юлия Рутберг. «Анатолия Лобоцкого не стало. Это была долгая болезнь, которая его победила, к большому сожалению. Ушел выдающийся артист русской сцены, потрясающий человек, огромная личность, умный, тонкий, образованнейший, с таким вкусом и шармом, его так уважали коллеги и ценили режиссеры, ему всегда рукоплескала публика. Это потеря личности колоссальной», — сказала она.

Умер актер из «Молодежки» Анатолий Лобоцкий
Общество
Анатолий Лобоцкий

Анатолий Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове. В 1979-м окончил режиссерский факультет тамбовского филиала Московского государственного института культуры, а в 1985 году — московский ГИТИС, мастерскую Андрея Гончарова. Тогда же вошел в состав труппы Театра Маяковского, где прослужил до самой смерти.

Звание заслуженного артиста России получил в 1998-м, а народного — в 2013 году.

