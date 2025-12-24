 Перейти к основному контенту
Реклама
Спорт⁠,
0

Россиянин Демин во второй раз в карьере набрал 20 очков в матче НБА

Демин во второй раз в карьере достиг отметки в 20 очков в матче против «Филадельфии», но на этот раз он не стал самым результативным в команде

Российский игрок «Бруклин Нетс» Егор Демин стал вторым снайпером команды в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс» (114:106).

Демин во второй раз в карьере достиг отметки в 20 очков в матче против «Филадельфии». За 33 минуты 28 секунд на площадке 19-летний разыгрывающий также совершил два подбора, пять передач (второй результат в команде) и три потери (самый высокий показатель в матче).

Демин стал третьим снайпером матча. Самый результативный игрок — Майкл Портер из «Бруклина» (28 очков). Вторым в этом списке стал лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (27).

В прошлой игре Демин тоже вошел в тройку самых результативных в команде и стал лидером по потерям в матче.

На прошлой неделе, 15 декабря, Демин первым с 2015 года среди россиян дважды за сезон стал самым результативным игроком команды в матче НБА. До этого главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес подверг критике 19-летнего разыгрывающего и пригрозил лишить его места в составе. Демин на пресс-конференции после победы над «Милуоки» сказал, что критика тренера пошла ему на пользу.

Летом 2025 года Демин был выбран на драфте под восьмым номером, что сделало его самым высокозадрафтованным российским игроком за всю историю лиги.

«Бруклин» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав девять побед в 28 матчах. При этом шесть побед были одержаны в последних десяти играх.

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Егор Демин НБА Бруклин Нетс
