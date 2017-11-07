Панацея для российских фармацевтов

Правительство разработало новые правила госзакупки лекарств

Государство готово покупать отечественные лекарства на 25% дороже импортных, решили в правительстве. Но и от правила «третий лишний» чиновники не отказались. Эти схемы господдержки противоречат друг другу, говорят участники рынка

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Импортозамещение с наценкой

В аппарате правительства доработали проект постановления, регулирующий государственные закупки лекарств. Документ установит новые преференции для отечественных производителей медикаментов с 2019 года. Копия проекта есть у РБК. Его подлинность подтвердил источник в Министерстве экономического развития (Минэкономразвития), куда он поступил на согласование.

Постановление должно вступить в силу 1 января 2019 года.

Проект вносит изменения в действующее постановление о преференциях для российских производителей и компаний из Евразийского экономического союза (ЕАЭС: Армения, Киргизия, Белоруссия, Казахстан и Россия) и предлагает ввести новый вид господдержки — ценовую преференцию в 25% от минимальной цены контракта. Она будет распространяться только на те компании, которые производят медикаменты в этих странах по полному циклу, начиная с синтеза субстанции (действующего вещества любого лекарства) до упаковки. Чтобы доказать заказчику, что лекарство действительно полностью произведено в России или странах ЕАЭС, компания должна будет получить подтверждение у Минпромторга. Порядок выдачи этого документа еще предстоит прописать.

Механизм ценовой преференции Согласно закону о госзакупках на государственных аукционах побеждает поставщик, который предложит наименьшую цену. Такое же правило работает и на государственном рынке лекарственных препаратов. Преференция по цене, которую предлагает ввести правительство, позволит российским производителям лекарств продавать государству свой товар на 25% дороже, чем их иностранные конкуренты. Например, если аукцион начальной стоимостью 100 тыс. руб. выиграет российский поставщик за 75 тыс., то в итоге он поставит свой товар на 25% дороже, то есть за те же 100 тыс. руб. В случае если такой контракт за 75 тыс. руб. выиграет иностранный поставщик, то он и выполнит его за 75 тыс. руб.

Третий все еще лишний

В актуальной редакции постановления о преференциях прописано правило, которое в фармотрасли называют «третий лишний». Оно предполагает, что, если на аукцион выходят два российских производителя и более (неважно, производят ли они субстанцию или закупают ее за рубежом), иностранные лекарства на торги не допускаются. В новом документе таких запретов не прописано, но и пункт о «третьем лишнем» из действующей редакции он не исключает. Из-за этого два вида разных преференций могут наложиться друг друга и создать неопределенность на государственном рынке лекарств, заметил заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков. «Но, скорее всего, это техническая недоработка, и в правительстве поправят ее. Наверное, в итоговом, подписанном председателем правительства документе не может оказаться два противоречащих друг другу пункта», — предположил он.

В РБК ожидают ответа от пресс-службы правительства и вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец на вопрос о том, предполагается ли исключить пункт о «третьем лишнем» из постановления.

Кому выгодно

Глушков говорит, что документ подготовили, для того чтобы стимулировать компании производить субстанции в России. «Этот документ будет работать на локализацию субстанций, но только в том случае, если не будет изменена методика ценообразования на лекарства», — сообщил эксперт.

В России по полному циклу в основном работают биотехнологические компании (которые не химически синтезируют субстанцию, а выращивают ее в живой клетке), рассказал РБК директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Среди них компании «Герофарм», «Биокад», «Генериум» — всего в России около 80 производителей субстанций, подсчитал Беспалов. «Из них около 40 выпускают только спирт или медицинские газы, которые тоже считаются фармсубстанциями», — указал он.

В Минэкономразвития РБК сообщили, что документ недавно поступил в ведомство и давать ему оценку преждевременно.

Впервые за введение ценовой преференции и отмены правила «третий лишний» в марте 2017 года высказался руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. «Мы сейчас обсуждаем с правительством вопрос о том, чтобы отменить «третий лишний». Потому что мы столкнулись, в частности, по лекарствам несколько раз уже с тем, что иностранная компания, которая выходила с отличным ценовым предложением, была снята с торгов, а наши две российские продали нам это лекарство по очень дорогой цене», — рассказывал он. Тогда ФАС предлагала установить преференцию на уровне 15–20% для отечественных производителей. Уровень 25% был озвучен заместителем руководителя ФАС Рачиком Петросяном в июле этого года.