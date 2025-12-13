В аэропорту Геленджика приостановили полеты

Аэропорт Геленджика временно приостановил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере Max.

«Геленджик: введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

Он уточнил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Представитель Росавиации напомнил, что в воздушной гавани действует NOTAM (извещение для летного состава), согласно которому она принимает регулярные рейсы только с 8:30 до 20:00.

В феврале 2022 года аэропорт Геленджика перестал принимать и отправлять рейсы. Ограничения действовали более трех лет. Авиагавань снова стала доступна для полетов в июле 2025 года.

Последние раз ограничения на полеты в Геленджике ввели 8 декабря. Они продлились чуть менее часа.