В аэропорту Геленджика приостановили полеты
Аэропорт Геленджика временно приостановил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере Max.
«Геленджик: введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.
Он уточнил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Представитель Росавиации напомнил, что в воздушной гавани действует NOTAM (извещение для летного состава), согласно которому она принимает регулярные рейсы только с 8:30 до 20:00.
В феврале 2022 года аэропорт Геленджика перестал принимать и отправлять рейсы. Ограничения действовали более трех лет. Авиагавань снова стала доступна для полетов в июле 2025 года.
Последние раз ограничения на полеты в Геленджике ввели 8 декабря. Они продлились чуть менее часа.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру