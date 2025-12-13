Посланник Трампа по Белоруссии не исключил освобождение еще 1000 человек

Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул сообщил Reuters, что еще около 1000 заключенных могут быть освобождены в ближайшие месяцы.

Он выразил надежду, что их отпустят «одной большой группой».

«Я думаю, что это более чем возможно, я думаю, что это вероятно... Мы на правильном пути, импульс есть», — отметил Коул.

По его словам, в таком случае можно было бы снять большую часть санкций с Минска. «Я думаю, это справедливый обмен», — добавил посланник.Белорусский президент Александр

Лукашенко 13 декабря помиловал 123 человека, осужденных по делам о шпионаже, терроризме и экстремизме. Решение было принято в рамках договоренностей с американским лидером Дональдом Трампом. В обмен на это США пообещали отменить санкции против белорусской калийной отрасли. В это время в Минске находился посланник Трампа Коул.

По информации белорусского правозащитного центра «Весна», который признан в республике экстремистским, из 123 освобожденных 114 человек вывезли на Украину (104 из них — граждане Белоруссии), часть отправилась в Литву. Центр опубликовал неполный список освобожденных. В их числе: Основатель и председатель «Весны» Алесь Беляцкий, которого в 2021 году осудили на десять лет колонии усиленного режима по статьям о неуплате налогов и об организации акций, «грубо нарушающих общественный порядок». В 2022 году он стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира наряду с правозащитными центрами в России и на Украине. Его вывезли в Литву.

Выдвигавшийся в президенты на выборах в Белоруссии в августе 2020 года Виктор Бабарико, который до этого в течение 20 лет возглавлял правление «Белгазпромбанка». За два месяца до голосования Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали при подаче документов в ЦИК. В июле 2021 года политика приговорили к 14 годам колонии усиленного режима по статьям о получении взятки и «отмывании» средств; его сына осудили в июле 2023 года на десять лет колонии усиленного режима по статьям о подготовке действий, «грубо нарушающих общественный порядок», о «разжигании вражды и розни», об уклонении от уплаты налогов. В списке освобожденных сына Бабарико нет.

Глава штаба Бабарико Мария Колесникова. Ее осудили в сентябре 2021 года на 11 лет колонии общего режима по статьям о призывах к действиям против белорусской нацбезопасности, о «заговоре с целью захвата власти неконституционным путем» и о «создании экстремистского формирования или участия в нем».

Юрист штаба Бабарико Максим Знак. Его осудили в сентябре 2021 года на десять лет колонии усиленного режима по тем же статьям, что и Колесникову.

