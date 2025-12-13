Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на Севастополь

Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / ТАСС

ВСУ атаковали Севастополь, в городе работает ПВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели над акваторией моря в районе мыса Херсонес и Фиолента», — написал Развожаев в 21:27.

Глава города призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, а также оставаться в безопасных местах. По данным спасательной службы Севастополя, гражданские объект не пострадали.

В городе объявили воздушную тревогу, она продлилась более 30 минут — с 21:07 до 21:45.

Регион регулярно подвергается атакам украинских дронов. Так, в конце ноября от осколков сбитого беспилотника пострадала 15-летняя девочка в парке Победы. Подросток перенесла несколько операций.