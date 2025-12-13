 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Зеленский анонсировал встречу с США и оценил шансы на мир

Зеленский подтвердил встречу с представителями Трампа в Берлине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Возможность достичь мирного соглашения и урегулировать конфликт на Украине сейчас «значительна», с этой целью в ближайшее время Киев проведет переговоры с союзниками в Берлине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, которое опубликовал в телеграм-канале.

Сейчас украинская делегация готовится к встречам с американскими и европейскими партнерами, написал президент.

Он уточнил, что лично будет встречаться с представителями США. Переговоры с ними, а также с Европой, по словам главы государства, будут посвящены «фундаменту мира — политической договоренности об окончании войны».

«Будет доклад Рустема Умерова (секретарь Совета национальной безопасности и обороны. — РБК) и нашей переговорной команды по уже состоявшимся контактам. Генерал Гнатов (начальник Генштаба Вооруженных сил Украины. — РБК) и представители украинского сектора обороны и безопасности будут работать по деталям гарантий безопасности для Украины, для украинцев. Одновременно идет разговор украинских чиновников с Америкой и Европой относительно реального восстановления Украины, реального развития Украины после войны», — сообщил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Киев работает над тем, чтобы «мир для Украины был достойным». Украинская сторона будет работать в Берлине «максимально активно, максимально конструктивно со всеми, кто действительно может сделать соглашение нормальным», заключил президент.

Зеленский должен 15 декабря встретиться в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами, включая премьера Великобритании Кира Стармера, сообщал Bloomberg. Об этом также писали Axios и The Wall Street Journal. По их данным, в переговорах будут участвовать и зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф. По информации Bloomberg, перед этим советники по национальной безопасности Украины, европейских стран и США обсудят проекты планов.

По данным The New York Times, в новом проекте мирного плана из 20 пунктов, предложенного Киевом в ответ на американский, содержится отказ от уступки  всего Донбасса. Украина настаивает на сохранении контроля над остающимися за ней территориями на востоке. План США в то же время предполагает, что Киев должен полностью уступить  Донбасс. Украинская сторона также исключила отказ от права на вступление в НАТО.

Материал дополняется

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Елена Чернышова
Владимир Зеленский
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 22:52 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 22:52
Трамп пригрозил ИГ «очень серьезным» ответом Политика, 23:02
Посланник Трампа по Белоруссии не исключил освобождение еще 1000 человек Политика, 22:59
Музыкант и лидер протестов в Белоруссии: Чем известна Мария Колесникова 22:29
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 22:23
В аэропорту Геленджика приостановили полеты Политика, 22:17
Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на Севастополь Политика, 22:15
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Зеленский анонсировал встречу с США и оценил шансы на мир Политика, 21:57
В аэропорту Краснодара ограничили полеты Политика, 21:48
Силовики провели рейд на вечеринке в честь 10-летия альманаха moloko plus Общество, 21:46
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Российская конькобежка Коржова отобралась на Олимпиаду Спорт, 21:36
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23