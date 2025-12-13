Зеленский анонсировал встречу с США и оценил шансы на мир

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Возможность достичь мирного соглашения и урегулировать конфликт на Украине сейчас «значительна», с этой целью в ближайшее время Киев проведет переговоры с союзниками в Берлине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, которое опубликовал в телеграм-канале.

Сейчас украинская делегация готовится к встречам с американскими и европейскими партнерами, написал президент.

Он уточнил, что лично будет встречаться с представителями США. Переговоры с ними, а также с Европой, по словам главы государства, будут посвящены «фундаменту мира — политической договоренности об окончании войны».

«Будет доклад Рустема Умерова (секретарь Совета национальной безопасности и обороны. — РБК) и нашей переговорной команды по уже состоявшимся контактам. Генерал Гнатов (начальник Генштаба Вооруженных сил Украины. — РБК) и представители украинского сектора обороны и безопасности будут работать по деталям гарантий безопасности для Украины, для украинцев. Одновременно идет разговор украинских чиновников с Америкой и Европой относительно реального восстановления Украины, реального развития Украины после войны», — сообщил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Киев работает над тем, чтобы «мир для Украины был достойным». Украинская сторона будет работать в Берлине «максимально активно, максимально конструктивно со всеми, кто действительно может сделать соглашение нормальным», заключил президент.

Зеленский должен 15 декабря встретиться в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами, включая премьера Великобритании Кира Стармера, сообщал Bloomberg. Об этом также писали Axios и The Wall Street Journal. По их данным, в переговорах будут участвовать и зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф. По информации Bloomberg, перед этим советники по национальной безопасности Украины, европейских стран и США обсудят проекты планов.

По данным The New York Times, в новом проекте мирного плана из 20 пунктов, предложенного Киевом в ответ на американский, содержится отказ от уступки всего Донбасса. Украина настаивает на сохранении контроля над остающимися за ней территориями на востоке. План США в то же время предполагает, что Киев должен полностью уступить Донбасс. Украинская сторона также исключила отказ от права на вступление в НАТО.

