Трамп пригрозил ИГ «очень серьезным» ответом

Президент США Дональд Трамп пообещал «очень серьезный» ответ ИГ («Исламское государство», движение признано террористическим и запрещено на территории России) после гибели американских военнослужащих в Сирии.

«Это была атака ИГ против США и Сирии в очень опасном районе, который не полностью контролируется сирийскими властями. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа крайне разгневан и обеспокоен этим нападением. Последуют очень серьезные ответные меры», — написал республиканец в соцсети Truth Social.

В субботу, 24 декабря, представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил о гибели в сирийской Пальмире двух американских военнослужащих и одного гражданского переводчика. Еще трое человек получили ранения. Как заявили в военном ведомстве США, погибшие солдаты участвовали в операции по противодействию ИГ.

Как уточнил глава министерства войны США Пит Хегсет, нападавший был убит силами союзников. По данным Сирийского арабского информационного агентства (САНА), под обстрел попал совместный американо-сирийский военный патруль.