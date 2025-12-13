 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп пригрозил ИГ «очень серьезным» ответом

Трамп пригрозил ИГ «очень серьезным» ответом после гибели американцев

Президент США Дональд Трамп пообещал «очень серьезный» ответ ИГ («Исламское государство», движение признано террористическим и запрещено на территории России) после гибели американских военнослужащих в Сирии.

«Это была атака ИГ против США и Сирии в очень опасном районе, который не полностью контролируется сирийскими властями. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа крайне разгневан и обеспокоен этим нападением. Последуют очень серьезные ответные меры», — написал республиканец в соцсети Truth Social.

Сирия присоединилась к коалиции США по борьбе с ИГ
Политика
Хамза Мустафа

В субботу, 24 декабря, представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил о гибели в сирийской Пальмире двух американских военнослужащих и одного гражданского переводчика. Еще трое человек получили ранения. Как заявили в военном ведомстве США, погибшие солдаты участвовали в операции по противодействию ИГ.

Как уточнил глава министерства войны США Пит Хегсет, нападавший был убит силами союзников. По данным Сирийского арабского информационного агентства (САНА), под обстрел попал совместный американо-сирийский военный патруль.

Плугина Ирина
Дональд Трамп США Сирия Исламское государство
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
