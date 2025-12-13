Российская конькобежка Коржова отобралась на Олимпиаду на дистанции 3000 м

Шансы получить олимпийские квоты еще есть у Александры Саютиной и Анастасии Семеновой

Ксения Коржова (Фото: Sergei Belski / Imagn Images / Reuters)

Двукратная чемпионка России по конькобежному спорту Ксения Коржова отобралась на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

20-летняя спортсменка по итогам четырех этапов Кубка мира заняла 17-е место в рейтинге на длинных дистанциях, в котором суммировались результаты на 3000 м и 5000 м.

Коржова была допущена только на 3000 м, россиянке хватило своих результатов, чтобы получить олимпийскую квоту.

Еще одна россиянка Александра Саютина является первой запасной на дистанции 1500 м. Если квота не будет использована спортсменками, отобравшимися напрямую (на Играх есть ограничения — не более трех конькобежек от страны на одной дистанции), она может перейти к ней.

Кроме того, у Анастасии Семеновой еще есть шансы завоевать квоту в масс-старте.

Другие российские конькобежцы, выступавшие на Кубке мира в нейтральном статусе, отобраться на Олимпиаду не смогли.