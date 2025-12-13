 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1 4 x 3,9 2 1,83 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Алавес Реал 1 5,8 x 3,9 2 1,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Борнмут 1 1,8 x 4,15 2 3,9 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Комо 1 2,15 x 3,15 2 3,65 Футбол Англия. Кубок Лиги Кардифф Сити Челси 1 14 x 6,4 2 1,22 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Брентфорд 1 1,4 x 5 2 7,6 Футбол Англия. Кубок Лиги Ньюкасл Фулхэм 1 1,7 x 3,9 2 4,7 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Наполи Милан 1 2,75 x 3,1 2 2,75 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 4,7 x 3,7 2 1,75 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,47 x 4,7 2 6,2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,65 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,67 x 53 2 2,2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,13 x 68 2 6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,44 x 58 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,35 x 61 2 3,2
Олимпиада-2026⁠,
0

Российская конькобежка Коржова отобралась на Олимпиаду

Российская конькобежка Коржова отобралась на Олимпиаду на дистанции 3000 м
Сюжет
Олимпиада-2026
Шансы получить олимпийские квоты еще есть у Александры Саютиной и Анастасии Семеновой
Ксения Коржова
Ксения Коржова (Фото: Sergei Belski / Imagn Images / Reuters)

Двукратная чемпионка России по конькобежному спорту Ксения Коржова отобралась на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

20-летняя спортсменка по итогам четырех этапов Кубка мира заняла 17-е место в рейтинге на длинных дистанциях, в котором суммировались результаты на 3000 м и 5000 м.

Коржова была допущена только на 3000 м, россиянке хватило своих результатов, чтобы получить олимпийскую квоту.

Еще одна россиянка Александра Саютина является первой запасной на дистанции 1500 м. Если квота не будет использована спортсменками, отобравшимися напрямую (на Играх есть ограничения — не более трех конькобежек от страны на одной дистанции), она может перейти к ней.

Кроме того, у Анастасии Семеновой еще есть шансы завоевать квоту в масс-старте.

Другие российские конькобежцы, выступавшие на Кубке мира в нейтральном статусе, отобраться на Олимпиаду не смогли.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Теги
Иван Витченко Иван Витченко
конькобежцы Олимпиада-2026 Ксения Коржова
