В аэропорту Краснодара ограничили полеты

Фото: Роман Соколов / ТАСС

Аэропорт Краснодара (Пашковский) приостановил прием и выпуск самолетов. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко написал в MAX.

«Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

Он уточнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников

Представитель Росавиации напомнил, что, согласно NOTAM (извещение для летного состава), аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 9:00 до 19:00 мск. Авиагавань закрыли в феврале 2022 года, она возобновила работу в 2025-м.

В последний раз ограничения на полеты в аэропорту Краснодара вводили вечером 8 декабря. Они продлились около семи часов.