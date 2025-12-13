 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Силовики провели рейд на вечеринке в честь 10-летия альманаха moloko plus

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Силовики пришли с рейдом в бар «Невротик» в центре Москвы, где проходила вечеринка по случаю 10-летнего юбилея альманаха moloko plus. Об этом сообщает портал MSK1.ru со ссылкой на посетителей.

«В данный момент нет связи с участниками коллектива, которые были на презентации. Комментарии будут позже», — сказано сообщении в телеграм-канале moloko plus.

По сведениям «Коммерсанта», в рейде участвовали около десяти силовиков, на которых были опознавательные знаки ОМОНа. У входа в бар стоял сотрудник Росгвардии и не пускал людей внутрь.

Мужчинам в клубе сказали лечь на пол, а девушкам разрешили сесть на стулья. Посетителей осматривали на наличие наркотиков, проверяли телефоны и фотографировали их документы. Кроме того, как утверждает издание, у участников вечеринки спрашивали об их отношении к конституционному строю России и ее правительству. Девушкам также задавали вопросы про их отношение к феминитивам.

moloko plus — независимое российское издательство, которое позиционирует себя как контркультурный альманах. Основано в 2015 году журналистом Павлом Никулиным, за это время вышло 13 номеров. В альманахе поднимаются острые социальные темы.

Согласно сообщению издательства в Telegram, вечеринка должна была начаться в баре «Невротик» на Яузской улице в 18:30. В 18:21 представители moloko plus написали, что «гости постепенно собираются». В баре планировалось провести три диджей-сета.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
силовики рейды вечеринка
Материалы по теме
Организатора БДСМ-вечеринок суд наказал за оскорбление чувств верующих
Общество
ТАСС сообщил о рейде в Каменске-Уральском на «ЛГБТ-вечеринке»
Общество
Силовики пришли с рейдом в отель Savoy, где шла вечеринка с Хакамадой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 23:02 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 23:02
Трамп пригрозил ИГ «очень серьезным» ответом Политика, 23:02
Посланник Трампа по Белоруссии не исключил освобождение еще 1000 человек Политика, 22:59
Музыкант и лидер протестов в Белоруссии: Чем известна Мария Колесникова 22:29
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 22:23
В аэропорту Геленджика приостановили полеты Политика, 22:17
Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на Севастополь Политика, 22:15
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Зеленский анонсировал встречу с США и оценил шансы на мир Политика, 21:57
В аэропорту Краснодара ограничили полеты Политика, 21:48
Силовики провели рейд на вечеринке в честь 10-летия альманаха moloko plus Общество, 21:46
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Российская конькобежка Коржова отобралась на Олимпиаду Спорт, 21:36
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23