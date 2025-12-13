Силовики провели рейд на вечеринке в честь 10-летия альманаха moloko plus

Фото: Андрей Любимов / РБК

Силовики пришли с рейдом в бар «Невротик» в центре Москвы, где проходила вечеринка по случаю 10-летнего юбилея альманаха moloko plus. Об этом сообщает портал MSK1.ru со ссылкой на посетителей.

«В данный момент нет связи с участниками коллектива, которые были на презентации. Комментарии будут позже», — сказано сообщении в телеграм-канале moloko plus.

По сведениям «Коммерсанта», в рейде участвовали около десяти силовиков, на которых были опознавательные знаки ОМОНа. У входа в бар стоял сотрудник Росгвардии и не пускал людей внутрь.

Мужчинам в клубе сказали лечь на пол, а девушкам разрешили сесть на стулья. Посетителей осматривали на наличие наркотиков, проверяли телефоны и фотографировали их документы. Кроме того, как утверждает издание, у участников вечеринки спрашивали об их отношении к конституционному строю России и ее правительству. Девушкам также задавали вопросы про их отношение к феминитивам.

moloko plus — независимое российское издательство, которое позиционирует себя как контркультурный альманах. Основано в 2015 году журналистом Павлом Никулиным, за это время вышло 13 номеров. В альманахе поднимаются острые социальные темы.

Согласно сообщению издательства в Telegram, вечеринка должна была начаться в баре «Невротик» на Яузской улице в 18:30. В 18:21 представители moloko plus написали, что «гости постепенно собираются». В баре планировалось провести три диджей-сета.