Почему Лукашенко освободил политиков, осужденных после выборов 2020 года

Почему Лукашенко освободил политиков, осужденных после выборов 2020 годаОн сделал это в обмен на снятие части санкций против Белоруссии
Каких заключенных освободил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 человека, которых осудили в республике за шпионаж, терроризм и экстремизм. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба белорусского президента, уточнив, что решение принято в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. В обмен на это Вашингтон отменяет санкции против калийной отрасли Белоруссии. Штаты ввели их в 2021 году, внеся в черный список «Белорусскую калийную компания» (БКК), одного из крупнейших поставщиков удобрений в мире, — ограничения включали прекращение сотрудничества и блокировку активов БКК на американской территории.
«Данный жест также осуществлен в связи с просьбами иных глав государств и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей. Он направлен на ускорение позитивной динамики развития взаимоотношений со странами-партнерами Республики Беларусь и в интересах стабилизации ситуации в европейском регионе в целом», — сообщил офис Лукашенко. В пресс-службе белорусского лидера отметили, что с конца ноября президент помиловал 156 человек, среди них есть граждане Австралии, Британии, Латвии, Литвы, США, Украины, Японии.
По информации белорусского правозащитного центра «Весна», который признан в республике экстремистским, из 123 освобожденных 114 человек вывезли на Украину (104 из них — граждане Белоруссии), часть отправилась в Литву. Центр опубликовал неполный список освобожденных. В их числе:
- Основатель и председатель «Весны» Алесь Беляцкий, которого в 2021 году осудили на десять лет колонии усиленного режима по статьям о неуплате налогов и об организации акций, «грубо нарушающих общественный порядок». В 2022 году он стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира наряду с правозащитными центрами в России и на Украине. Его вывезли в Литву.
- Выдвигавшийся в президенты на выборах в Белоруссии в августе 2020 года Виктор Бабарико, который до этого в течение 20 лет возглавлял правление «Белгазпромбанка». За два месяца до голосования Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали при подаче документов в ЦИК. В июле 2021 года политика приговорили к 14 годам колонии усиленного режима по статьям о получении взятки и «отмывании» средств; его сына осудили в июле 2023 года на десять колонии усиленного режима по статьям о подготовке действий, «грубо нарушающих общественный порядок», о «разжигании вражды и розни», об уклонении от уплаты налогов. В списке освобожденных сына Бабарико нет.
- Глава штаба Бабарико Мария Колесникова. Ее осудили в сентябре 2021 года на 11 лет колонии общего режима по статьям о призывах к действиям против белорусской нацбезопасности, о «заговоре с целью захвата власти неконституционным путем» и о «создании экстремистского формирования или участия в нем».
- Юрист штаба Бабарико Максим Знак. Его осудили в сентябре 2021 года на десять лет колонии усиленного режима по тем же статьям, что и Колесникову.
В опубликованном списке также есть граждане Латвии, Литвы, Польши, США, Японии. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в числе освобожденных фигурируют пять украинских граждан. «Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев», — написал Зеленский в Telegram, уточнив, что с украинской стороны этим вопросом занимался начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.
Какую роль в этом процессе играют США
Об освобождении 123 человек офис Лукашенко сообщил в то время, когда в Минске находился представитель Трампа Джон Коул (в ноябре президент США назначил его на пост своего спецпосланника по Белоруссии). Коул приехал в республику 11 декабря, и это не первый его визит — до этого он был в Минске в апреле и сентябре 2025 года; всего же с начала года различные американские представители посетили республику минимум шесть раз. Параллельно с этим к сентябрю Лукашенко подписал семь помилований, освободив 187 человек.
Дональд Трамп стал первым президентом США, который напрямую пообщался с Лукашенко за 31 год его правления. В августе по пути на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже (штат Аляска) он позвонил белорусскому коллеге и поговорил с ним о помиловании заключенных, — по словам Трампа, речь шла об освобождении еще 1,3 тыс. человек. «С нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем», — написал глава Белого дома 15 августа в Truth Social. Чуть позже он поблагодарил президента Белоруссии, назвав его «могущественным лидером», и выразил надежду на то, что Минск освободит еще 1,3 тыс. человек. Офис Лукашенко тогда сообщил, что работа по помилованиям продолжается, а также что президент пригласил Трампа с семьей в Минск и что это приглашение было принято.
Во время своего визита в сентябре Джон Коул сообщил, что США снимут санкции против белорусской авиакомпании «Белавива». Отвечая на вопросы журналистов 13 декабря, он заявил, что цель Вашингтона — нормализовать отношения с Минском. «Мы снимаем санкции, освобождаем заключенных. Мы постоянно говорим друг с другом, — сказал представитель Трампа (его цитаты — по БелТА). — По мере того, как мы становимся ближе и ближе, больше говорим, обмениваемся идеями, скажем так, идет процесс перехода от первых младенческих шагов к уже более уверенным шагам».
Как развивались отношения США и Белоруссии
США и Белоруссия установили дипломатические отношения в декабре 1991 года, в 1992-м в Минске было открыто американское посольство. Выборы 1994 года, в результате которых президентом стал Александр Лукашенко, в Вашингтоне назвали «свободными и справедливыми», однако дальнейший ход электорального процесса критиковали. Так, после президентских выборов 2006 года, которые, по оценке США, не были «ни свободными, ни справедливыми», Вашингтон ввел санкции против девяти государственных учреждений и 16 физических лиц, включая Лукашенко. В 2008 году «в связи с ухудшением ситуации в области прав человека» США усилили санкции, Минск в ответ выслал американского посла и 30 из 35 работавших в республике американских дипломатов.
После того как в 2015 году Лукашенко помиловал шесть белорусских оппозиционеров, США несколько ослабили санкции. В 2019 году в рамках нормализации отношений Минск и Вашингтон договорились назначить послов — с американской стороны была одобрена кандидатура Джули Фишер. После президентских выборов 2020 года, на которых в очередной раз победил Лукашенко, и вызванных этим протестов и массовых арестов среди оппозиции, критики и санкций западных стран, Белоруссия отозвала агреман Фишер, а затем стала ограничивать работу американского посольства (Фишер стала спецпосланником по Белоруссии и работала в Вильнюсе; в 2023 году ее в качестве временного поверенного заменил Питер Кауфман).
28 февраля 2022 года посольство США в Минске приостановило свою работу «в связи с ролью Белоруссии в содействии полномасштабному вторжению России на Украину». Американским гражданам, которые находятся в республике и нуждаются в консульских услугах, Госдепартамент рекомендовал «как можно скорее и безопаснее покинуть страну» и обратиться за помощью в диппредставительства США в других странах. Согласно официальной позиции Минска, республика сохраняет контакты с Вашингтоном и «выступает за предотвращение эскалации и совместный поиск решений существующих проблем через равноправный диалог».
Дипмиссию США в Минске возглавляет временный поверенный Майкл Крайдлер, который сменил Кауфмана в июле 2025 года, посольство Белоруссии в Вашингтоне — Павел Шидловский. О возобновлении деятельности своего посольства в Минске США не сообщали.
Как освобождение заключенных связано с урегулированием на Украине
Отвечая на вопросы журналистов, Джон Коул дал понять, что отношения с Белоруссией Штатам важны с точки зрения урегулирования на Украине. «Ваш президент имеет большую историю отношений с президентом Путиным, имеет возможность давать ему советы. Это очень полезно в этой ситуации. Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы, — сказал американский посланник. — Естественно, президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу». По его словам, Лукашенко дает «хорошие советы» и Вашингтону.
«США действительно пытаются наладить полноценные отношения с Беларусью, вывести их в какую-то нормальность, — сказал РБК глава совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман. — Эти отношения важны для США не столько сугубо в двусторонней плоскости, сколько с точки зрения региональной ситуации. Мы точно знаем, что украинский конфликт — ключевая тема всех переговоров».
В этом контексте тематика освобождения заключенных второстепенна, но тем не менее она все равно важна, считает эксперт. «С одной стороны, это фактор взаимного доверия — нащупать диалог, который приведет к взаимным позитивным шагам. С другой, здесь есть публичный компонент: в самих США оппоненты Трампа воспринимают любые переговоры в штыки — его обвиняют в том, что он отказывается от этой повестки; поэтому для того, чтобы дальше двигаться по более прагматичному треку отношений, ему важно показать, что он решает и такие вопросы», — резюмировал Прейгерман.
О том, что в последние годы Лукашенко ведет конфиденциальный диалог с американской администрацией, в августе 2025 года подробно рассказал в то время корреспондент Time Саймон Шустер, которого президент Белоруссии пригласил в Минск взять у него интервью. Лукашенко, утверждает Шустер, пытался привлечь внимание Трампа, выступая в роли консультанта американских чиновников по вопросу, как вести дела с Кремлем, и заверяя их в готовности Москвы к переговорам по Украине.
«Американцы подыграли. В течение месяца после инаугурации Трампа в январе американские официальные лица совершили первый из как минимум пяти визитов в Минск, чтобы выяснить, чего может добиться Лукашенко, — говорится в материале Шустера. — В ходе этого процесса им удалось ослабить представление о Беларуси как о государстве-изгое, добиться освобождения нескольких известных политзаключенных и открыть незаметный канал связи с Кремлем через Минск».
По информации Шустера, США использовали этот канал для того, чтобы продвинуть идею саммита Путина и Трампа, имея в виду, что встреча двух лидеров лицом к лицу поможет вывести украинское урегулирование из тупика. «Роль Лукашенко, по его мнению, заключалась в том, чтобы найти способ для Трампа и Путина встретиться и положить конец войне», — пишет Шустер.
Президент Белоруссии, отвечая в ходе интервью на вопрос Шустера о том, как в этом контексте он взаимодействует с Вашингтоном и Москвой, рассказал, что представители США иногда просят его что-то передать в Кремль. «Я говорю [им]: «Хорошо, вот это, это, это я передам». И я честно это всегда делал. Мы созванивались [с Путиным] через день, через два, может, на следующий день, и я ему говорил, и при встрече: «Владимир Владимирович, вот так, так, так, и как будем действовать? Может, по этому каналу надо что-то ответить им?» Он всегда отвечал на эти вопросы», — пояснил механизм взаимодействия Лукашенко (видеозапись его интервью опубликовали и белорусские государственные СМИ).
В конце января Лукашенко «в качестве жеста доброй воли» освободил гражданку США Анастасию Нюфер, задержанную в декабре 2024 года; причина ее ареста официально не сообщалась, но, по данным The Associated Press, он мог быть связан с протестами 2020 года. Вопрос о ее освобождении до этого ставил заместитель помощника госсекретаря США по Восточной Европе Кристофер Смит, который в феврале посетил Минск, став первым сделавшим это чиновником администрации Трампа (примерно тогда же Москву впервые посетил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, после чего состоялся обмен российским и американским заключенными).
Спустя несколько месяцев в Минск прибыла американская делегация во главе с Джоном Коулом, а 21 июня в республику в сопровождении Коула и Смита приехал спецпосланник президента США генерал Кит Келлог. В тот же день стало известно, что Лукашенко помиловал 14 заключенных — в основном это были граждане других стран (Латвии, Польши, США, Швеции, Эстонии, Японии); в числе освобожденных — кандидат на выборах 2020 года Сергей Тихановский (после его задержания кандидатом от оппозиции стала его супруга Светлана). Как заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, «решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи».
Череда помилований началась в 2024 году. 13 марта Лукашенко освободил 15 осужденных (11 из них несовершеннолетние, характер их преступлений не уточнялся). 30 июля президент принял решение помиловать гражданина Германии Рико Кригера, которого приговорили за терроризм к смертной казни; Кригер стал частью большого обмена заключенными между Россией и Западом.
16 августа того же года Лукашенко помиловал «30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности», 16 сентября — 37 человек, осужденных за экстремизм, 7 ноября — 31 человека, 20 ноября — 32 человека, 9 декабря — 29 человек, 28 декабря — 20 человек; всех их осудили по делам об экстремизме. Таким образом, всего в 2024 году президент Белоруссии помиловал 195 человек.
