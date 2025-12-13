Почему Лукашенко освободил политиков, осужденных после выборов 2020 года Он сделал это в обмен на снятие части санкций против Белоруссии

Александр Лукашенко помиловал 123 белорусских и иностранных гражданина. В их числе политики, которых посадили в тюрьму после выборов 2020 года. В ответ США пообещали снять с Белоруссии часть санкций. Подробнее — в материале РБК

Алесь Беляцкий (Фото: Valdemar Doveiko / EPA / ТАСС)

Каких заключенных освободил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 человека, которых осудили в республике за шпионаж, терроризм и экстремизм. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба белорусского президента, уточнив, что решение принято в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. В обмен на это Вашингтон отменяет санкции против калийной отрасли Белоруссии. Штаты ввели их в 2021 году, внеся в черный список «Белорусскую калийную компания» (БКК), одного из крупнейших поставщиков удобрений в мире, — ограничения включали прекращение сотрудничества и блокировку активов БКК на американской территории.

«Данный жест также осуществлен в связи с просьбами иных глав государств и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей. Он направлен на ускорение позитивной динамики развития взаимоотношений со странами-партнерами Республики Беларусь и в интересах стабилизации ситуации в европейском регионе в целом», — сообщил офис Лукашенко. В пресс-службе белорусского лидера отметили, что с конца ноября президент помиловал 156 человек, среди них есть граждане Австралии, Британии, Латвии, Литвы, США, Украины, Японии.

По информации белорусского правозащитного центра «Весна», который признан в республике экстремистским, из 123 освобожденных 114 человек вывезли на Украину (104 из них — граждане Белоруссии), часть отправилась в Литву. Центр опубликовал неполный список освобожденных. В их числе:

Основатель и председатель «Весны» Алесь Беляцкий, которого в 2021 году осудили на десять лет колонии усиленного режима по статьям о неуплате налогов и об организации акций, «грубо нарушающих общественный порядок». В 2022 году он стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира наряду с правозащитными центрами в России и на Украине. Его вывезли в Литву.

Выдвигавшийся в президенты на выборах в Белоруссии в августе 2020 года Виктор Бабарико, который до этого в течение 20 лет возглавлял правление «Белгазпромбанка». За два месяца до голосования Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали при подаче документов в ЦИК. В июле 2021 года политика приговорили к 14 годам колонии усиленного режима по статьям о получении взятки и «отмывании» средств; его сына осудили в июле 2023 года на десять колонии усиленного режима по статьям о подготовке действий, «грубо нарушающих общественный порядок», о «разжигании вражды и розни», об уклонении от уплаты налогов. В списке освобожденных сына Бабарико нет.

Глава штаба Бабарико Мария Колесникова. Ее осудили в сентябре 2021 года на 11 лет колонии общего режима по статьям о призывах к действиям против белорусской нацбезопасности, о «заговоре с целью захвата власти неконституционным путем» и о «создании экстремистского формирования или участия в нем».

Юрист штаба Бабарико Максим Знак. Его осудили в сентябре 2021 года на десять лет колонии усиленного режима по тем же статьям, что и Колесникову.

В опубликованном списке также есть граждане Латвии, Литвы, Польши, США, Японии. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в числе освобожденных фигурируют пять украинских граждан. «Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев», — написал Зеленский в Telegram, уточнив, что с украинской стороны этим вопросом занимался начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

Какую роль в этом процессе играют США

Об освобождении 123 человек офис Лукашенко сообщил в то время, когда в Минске находился представитель Трампа Джон Коул (в ноябре президент США назначил его на пост своего спецпосланника по Белоруссии). Коул приехал в республику 11 декабря, и это не первый его визит — до этого он был в Минске в апреле и сентябре 2025 года; всего же с начала года различные американские представители посетили республику минимум шесть раз. Параллельно с этим к сентябрю Лукашенко подписал семь помилований, освободив 187 человек.

Дональд Трамп стал первым президентом США, который напрямую пообщался с Лукашенко за 31 год его правления. В августе по пути на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже (штат Аляска) он позвонил белорусскому коллеге и поговорил с ним о помиловании заключенных, — по словам Трампа, речь шла об освобождении еще 1,3 тыс. человек. «С нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем», — написал глава Белого дома 15 августа в Truth Social. Чуть позже он поблагодарил президента Белоруссии, назвав его «могущественным лидером», и выразил надежду на то, что Минск освободит еще 1,3 тыс. человек. Офис Лукашенко тогда сообщил, что работа по помилованиям продолжается, а также что президент пригласил Трампа с семьей в Минск и что это приглашение было принято.

Во время своего визита в сентябре Джон Коул сообщил, что США снимут санкции против белорусской авиакомпании «Белавива». Отвечая на вопросы журналистов 13 декабря, он заявил, что цель Вашингтона — нормализовать отношения с Минском. «Мы снимаем санкции, освобождаем заключенных. Мы постоянно говорим друг с другом, — сказал представитель Трампа (его цитаты — по БелТА). — По мере того, как мы становимся ближе и ближе, больше говорим, обмениваемся идеями, скажем так, идет процесс перехода от первых младенческих шагов к уже более уверенным шагам».

Как развивались отношения США и Белоруссии США и Белоруссия установили дипломатические отношения в декабре 1991 года, в 1992-м в Минске было открыто американское посольство. Выборы 1994 года, в результате которых президентом стал Александр Лукашенко, в Вашингтоне назвали «свободными и справедливыми», однако дальнейший ход электорального процесса критиковали. Так, после президентских выборов 2006 года, которые, по оценке США, не были «ни свободными, ни справедливыми», Вашингтон ввел санкции против девяти государственных учреждений и 16 физических лиц, включая Лукашенко. В 2008 году «в связи с ухудшением ситуации в области прав человека» США усилили санкции, Минск в ответ выслал американского посла и 30 из 35 работавших в республике американских дипломатов. После того как в 2015 году Лукашенко помиловал шесть белорусских оппозиционеров, США несколько ослабили санкции. В 2019 году в рамках нормализации отношений Минск и Вашингтон договорились назначить послов — с американской стороны была одобрена кандидатура Джули Фишер. После президентских выборов 2020 года, на которых в очередной раз победил Лукашенко, и вызванных этим протестов и массовых арестов среди оппозиции, критики и санкций западных стран, Белоруссия отозвала агреман Фишер, а затем стала ограничивать работу американского посольства (Фишер стала спецпосланником по Белоруссии и работала в Вильнюсе; в 2023 году ее в качестве временного поверенного заменил Питер Кауфман). 28 февраля 2022 года посольство США в Минске приостановило свою работу «в связи с ролью Белоруссии в содействии полномасштабному вторжению России на Украину». Американским гражданам, которые находятся в республике и нуждаются в консульских услугах, Госдепартамент рекомендовал «как можно скорее и безопаснее покинуть страну» и обратиться за помощью в диппредставительства США в других странах. Согласно официальной позиции Минска, республика сохраняет контакты с Вашингтоном и «выступает за предотвращение эскалации и совместный поиск решений существующих проблем через равноправный диалог». Дипмиссию США в Минске возглавляет временный поверенный Майкл Крайдлер, который сменил Кауфмана в июле 2025 года, посольство Белоруссии в Вашингтоне — Павел Шидловский. О возобновлении деятельности своего посольства в Минске США не сообщали.

Как освобождение заключенных связано с урегулированием на Украине

Отвечая на вопросы журналистов, Джон Коул дал понять, что отношения с Белоруссией Штатам важны с точки зрения урегулирования на Украине. «Ваш президент имеет большую историю отношений с президентом Путиным, имеет возможность давать ему советы. Это очень полезно в этой ситуации. Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы, — сказал американский посланник. — Естественно, президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу». По его словам, Лукашенко дает «хорошие советы» и Вашингтону.

«США действительно пытаются наладить полноценные отношения с Беларусью, вывести их в какую-то нормальность, — сказал РБК глава совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман. — Эти отношения важны для США не столько сугубо в двусторонней плоскости, сколько с точки зрения региональной ситуации. Мы точно знаем, что украинский конфликт — ключевая тема всех переговоров».

В этом контексте тематика освобождения заключенных второстепенна, но тем не менее она все равно важна, считает эксперт. «С одной стороны, это фактор взаимного доверия — нащупать диалог, который приведет к взаимным позитивным шагам. С другой, здесь есть публичный компонент: в самих США оппоненты Трампа воспринимают любые переговоры в штыки — его обвиняют в том, что он отказывается от этой повестки; поэтому для того, чтобы дальше двигаться по более прагматичному треку отношений, ему важно показать, что он решает и такие вопросы», — резюмировал Прейгерман.

О том, что в последние годы Лукашенко ведет конфиденциальный диалог с американской администрацией, в августе 2025 года подробно рассказал в то время корреспондент Time Саймон Шустер, которого президент Белоруссии пригласил в Минск взять у него интервью. Лукашенко, утверждает Шустер, пытался привлечь внимание Трампа, выступая в роли консультанта американских чиновников по вопросу, как вести дела с Кремлем, и заверяя их в готовности Москвы к переговорам по Украине.

«Американцы подыграли. В течение месяца после инаугурации Трампа в январе американские официальные лица совершили первый из как минимум пяти визитов в Минск, чтобы выяснить, чего может добиться Лукашенко, — говорится в материале Шустера. — В ходе этого процесса им удалось ослабить представление о Беларуси как о государстве-изгое, добиться освобождения нескольких известных политзаключенных и открыть незаметный канал связи с Кремлем через Минск».

По информации Шустера, США использовали этот канал для того, чтобы продвинуть идею саммита Путина и Трампа, имея в виду, что встреча двух лидеров лицом к лицу поможет вывести украинское урегулирование из тупика. «Роль Лукашенко, по его мнению, заключалась в том, чтобы найти способ для Трампа и Путина встретиться и положить конец войне», — пишет Шустер.

Президент Белоруссии, отвечая в ходе интервью на вопрос Шустера о том, как в этом контексте он взаимодействует с Вашингтоном и Москвой, рассказал, что представители США иногда просят его что-то передать в Кремль. «Я говорю [им]: «Хорошо, вот это, это, это я передам». И я честно это всегда делал. Мы созванивались [с Путиным] через день, через два, может, на следующий день, и я ему говорил, и при встрече: «Владимир Владимирович, вот так, так, так, и как будем действовать? Может, по этому каналу надо что-то ответить им?» Он всегда отвечал на эти вопросы», — пояснил механизм взаимодействия Лукашенко (видеозапись его интервью опубликовали и белорусские государственные СМИ).

В конце января Лукашенко «в качестве жеста доброй воли» освободил гражданку США Анастасию Нюфер, задержанную в декабре 2024 года; причина ее ареста официально не сообщалась, но, по данным The Associated Press, он мог быть связан с протестами 2020 года. Вопрос о ее освобождении до этого ставил заместитель помощника госсекретаря США по Восточной Европе Кристофер Смит, который в феврале посетил Минск, став первым сделавшим это чиновником администрации Трампа (примерно тогда же Москву впервые посетил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, после чего состоялся обмен российским и американским заключенными).

Спустя несколько месяцев в Минск прибыла американская делегация во главе с Джоном Коулом, а 21 июня в республику в сопровождении Коула и Смита приехал спецпосланник президента США генерал Кит Келлог. В тот же день стало известно, что Лукашенко помиловал 14 заключенных — в основном это были граждане других стран (Латвии, Польши, США, Швеции, Эстонии, Японии); в числе освобожденных — кандидат на выборах 2020 года Сергей Тихановский (после его задержания кандидатом от оппозиции стала его супруга Светлана). Как заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, «решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи».