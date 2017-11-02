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В Ирландии нашли запасные аэродромы «ВИМ-Авиа»
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В Ирландии нашли запасные аэродромы «ВИМ-Авиа»
Газета № 188 (2685) (0211) 01 ноя, 12:47
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В Ирландии нашли запасные аэродромы «ВИМ-Авиа»
Суд арестовал акции компаний, связанных с Рашидом Мурсекаевым
В Ирландии был наложен временный арест на три компании, связанные с совладельцем «ВИМ-Авиа» Рашидом Мурсекаевым. Он покинул Россию после появления претензий правоохранительных органов к руководству компании
Рашид Мурсекаев (Фото: Григорий Собченко / «Коммерсантъ»)

В Ирландии Высокий суд наложил арест на три компании, связанные с Рашидом Мурсекаевым — совладельцем авиакомпании «ВИМ-Авиа», сообщает Business Irish.

Временный арест был наложен судом на акции Fastway Leasing, Avion Leasing Ltd и City Leasing — их запрещается передавать или продавать кому-либо до дальнейших распоряжений суда. Компании зарегистрированы в Дублине и Лимерике.

Avion Leasing Limited была зарегистрирована в 2008 году. У компании два директора — Магнус Торстен и Торстен Олафур Торстейнссон. Fastway Leasing Designated Activity Company работает в Ирландии с 2005 года, у нее также два директора — Алексей Курин и Кристалла Георгиу. Такая же дата регистрации у City Leasing Designated Activity Company, Курин и Георгиу являются директорами и этой компании. В 2007 году газета РБК писала, что на балансе ирландских лизинговых компаний City Leasing и Fastway Leasing находились четыре используемых «ВИМ-Авиа» самолета. Согласно отчетности Fastway Leasing, конечным бенефициаром этой компании и City Leasing является Мурсекаев. Также в отчетности говорится, что Fastway Leasing предоставлял займы авиакомпании «ВИМ-Авиа» до €6 млн и имеет текущие обязательства по займам перед банком «Образование», которые были взяты под залог самолетов.

Владельцы «ВИМ-Авиа» — Мурсекаев и его жена Светлана — покинули Россию, после того как авиакомпания объявила о приостановке чартерных рейсов, а Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении топ-менеджмента компании по статье «мошенничество».

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Арест наложен судом по ходатайству компании Unique Air Cargo (фирма зарегистрирована в США и входит в группу «Волга-Днепр»). Адвокат Unique Air Cargo Эндрю Фитцпатрик рассказал суду, что его клиент еще в 2013 году затребовал с зарегистрированной в Германии компании ACG Air Cargo €4 млн долга. Поручителем по этому долгу выступал Мурсекаев, и в 2016 году немецкий суд обязал его выполнить свои долговые обязательства, однако Мурсекаев этого не сделал.

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Теперь адвокаты Unique Air Cargo разыскали активы Мурсекаева в Ирландии и обратились в суд с просьбой наложить на них арест​ и взыскать с Мурсекаева эти €4 млн. Следующее заседание суда намечено на следующую неделю.

В компании «Волга-Днепр» не ответили на запрос РБК о деталях судебного разбирательства.

С 25 сентября «ВИМ-Авиа» прекратила осуществлять чартерные рейсы из-за невозможности оплатить стоимость авиационного топлива. Из-за этого в аэропортах в России и за рубежом были задержаны десятки рейсов.

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Совладелец компании Рашид Мурсекаев заявил, что перевозчика планируется передать под внешнее антикризисное управление. В отношении авиакомпании началась проверка Ространснадзора, обратили внимание на ее проблемы и на совещании правительства с участием Владимира Путина, который из-за этого объявил выговор министру транспорта Максиму Соколову.

Расследованием уголовного дела в отношении топ-менеджмента компании занялось главное управление СКР по расследованию особо важных преступлений — дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). В СКР считают, что должностные лица «ВИМ-Авиа» продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, заведомо зная, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива, таким образом «путем обмана» был получен 1 млн руб.

После этого владельцы авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев и его жена Светлана улетели за рубеж. По данным источников РБК, они улетели в Стамбул.
Рашиду Мурсекаеву было предъявлено заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным Росавиации, «ВИМ-Авиа» до кризиса занимала десятое место по объему пассажирских авиаперевозок в России. Компания прекратила регулярные перевозки с 15 октября.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге доля задержанных рейсов у авиакомпании в этом месяце составила 13,56%. В июле—августе проблемы остались: за июль доля задержанных рейсов составила 13,83%, а в августе — 19,45%. В сентябре авиакомпания задержала более 40% рейсов.​

В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан.

Автор: Наталья Демченко.
При участии: Денис Пузырев, Василий Маринин, Петр Канаев, Алексей Митраков, Филипп Алексенко.
Теги: суд , Ирландия , «ВИМ-Авиа» , Рашид Мурсекаев
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