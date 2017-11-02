В Ирландии нашли запасные аэродромы «ВИМ-Авиа»

Суд арестовал акции компаний, связанных с Рашидом Мурсекаевым

В Ирландии был наложен временный арест на три компании, связанные с совладельцем «ВИМ-Авиа» Рашидом Мурсекаевым. Он покинул Россию после появления претензий правоохранительных органов к руководству компании

Рашид Мурсекаев (Фото: Григорий Собченко / «Коммерсантъ»)

В Ирландии Высокий суд наложил арест на три компании, связанные с Рашидом Мурсекаевым — совладельцем авиакомпании «ВИМ-Авиа», сообщает Business Irish.

Временный арест был наложен судом на акции Fastway Leasing, Avion Leasing Ltd и City Leasing — их запрещается передавать или продавать кому-либо до дальнейших распоряжений суда. Компании зарегистрированы в Дублине и Лимерике.

Avion Leasing Limited была зарегистрирована в 2008 году. У компании два директора — Магнус Торстен и Торстен Олафур Торстейнссон. Fastway Leasing Designated Activity Company работает в Ирландии с 2005 года, у нее также два директора — Алексей Курин и Кристалла Георгиу. Такая же дата регистрации у City Leasing Designated Activity Company, Курин и Георгиу являются директорами и этой компании. В 2007 году газета РБК писала, что на балансе ирландских лизинговых компаний City Leasing и Fastway Leasing находились четыре используемых «ВИМ-Авиа» самолета. Согласно отчетности Fastway Leasing, конечным бенефициаром этой компании и City Leasing является Мурсекаев. Также в отчетности говорится, что Fastway Leasing предоставлял займы авиакомпании «ВИМ-Авиа» до €6 млн и имеет текущие обязательства по займам перед банком «Образование», которые были взяты под залог самолетов.

Владельцы «ВИМ-Авиа» — Мурсекаев и его жена Светлана — покинули Россию, после того как авиакомпания объявила о приостановке чартерных рейсов, а Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении топ-менеджмента компании по статье «мошенничество».

Арест наложен судом по ходатайству компании Unique Air Cargo (фирма зарегистрирована в США и входит в группу «Волга-Днепр»). Адвокат Unique Air Cargo Эндрю Фитцпатрик рассказал суду, что его клиент еще в 2013 году затребовал с зарегистрированной в Германии компании ACG Air Cargo €4 млн долга. Поручителем по этому долгу выступал Мурсекаев, и в 2016 году немецкий суд обязал его выполнить свои долговые обязательства, однако Мурсекаев этого не сделал.

Теперь адвокаты Unique Air Cargo разыскали активы Мурсекаева в Ирландии и обратились в суд с просьбой наложить на них арест​ и взыскать с Мурсекаева эти €4 млн. Следующее заседание суда намечено на следующую неделю.

В компании «Волга-Днепр» не ответили на запрос РБК о деталях судебного разбирательства.

С 25 сентября «ВИМ-Авиа» прекратила осуществлять чартерные рейсы из-за невозможности оплатить стоимость авиационного топлива. Из-за этого в аэропортах в России и за рубежом были задержаны десятки рейсов.

Совладелец компании Рашид Мурсекаев заявил, что перевозчика планируется передать под внешнее антикризисное управление. В отношении авиакомпании началась проверка Ространснадзора, обратили внимание на ее проблемы и на совещании правительства с участием Владимира Путина, который из-за этого объявил выговор министру транспорта Максиму Соколову.

Расследованием уголовного дела в отношении топ-менеджмента компании занялось главное управление СКР по расследованию особо важных преступлений — дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). В СКР считают, что должностные лица «ВИМ-Авиа» продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, заведомо зная, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива, таким образом «путем обмана» был получен 1 млн руб.

После этого владельцы авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев и его жена Светлана улетели за рубеж. По данным источников РБК, они улетели в Стамбул.

Рашиду Мурсекаеву было предъявлено заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным Росавиации, «ВИМ-Авиа» до кризиса занимала десятое место по объему пассажирских авиаперевозок в России. Компания прекратила регулярные перевозки с 15 октября.