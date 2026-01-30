 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Москвичам пообещали облачную погоду без осадков в конце недели

Жителей Москвы 30 января ждет холодный и пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Днем температура воздуха составит около −13 °C, что сопровождается влажностью на уровне 72%. Северный ветер дует со скоростью приблизительно 3 м/с, что усиливает ощущение холода. Атмосферное давление стабильно, находясь в пределах 750 мм рт. ст., что немного выше среднего значения.

До конца недели москвичи могут ожидать сохранение холодной погоды. Температура днем будет колебаться в районе −10 °C, а ночью опустится до −15 °C и ниже. Значительная вероятность осадков отсутствует, предусматривается лишь легкая облачность. Атмосферное давление будет варьироваться от 745 до 751 мм рт. ст.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Теги
прогноз погоды Москва
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Ночью над Россией сбили 18 беспилотников Политика, 07:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:24
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков в конце недели Общество, 07:11
Как жилье помогает состоятельным россиянам наращивать отрыв в богатствеПодписка на РБК, 07:00
Женщина задушила шестилетнего сына в Амурской области Общество, 06:42
Мирная жительница пострадала из-за дронов в Брянской области Политика, 06:32
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Трамп сообщил о договоренностях по финансированию правительства США Политика, 06:18
В Ростовской области отразили воздушную атаку Политика, 06:02
Трамп рассказал о контактах с руководством Ирана Политика, 05:46
Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов» Политика, 05:07
Трамп заявил, что не спал на декабрьском заседании кабмина Общество, 04:40
Bloomberg узнал, какие подарки сохранил Байден со времен президентства Политика, 04:24
В Британию прилетел «ядерный нюхач» США на фоне угроз Трампа Ирану Политика, 03:54