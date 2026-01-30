Москвичам пообещали облачную погоду без осадков в конце недели
Жителей Москвы 30 января ждет холодный и пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».
Днем температура воздуха составит около −13 °C, что сопровождается влажностью на уровне 72%. Северный ветер дует со скоростью приблизительно 3 м/с, что усиливает ощущение холода. Атмосферное давление стабильно, находясь в пределах 750 мм рт. ст., что немного выше среднего значения.
До конца недели москвичи могут ожидать сохранение холодной погоды. Температура днем будет колебаться в районе −10 °C, а ночью опустится до −15 °C и ниже. Значительная вероятность осадков отсутствует, предусматривается лишь легкая облачность. Атмосферное давление будет варьироваться от 745 до 751 мм рт. ст.
