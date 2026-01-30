В Ненецком автономном округе ударили 42-градусные морозы

Фото: Никита Гольцов / РИА Новости

На север России пришли сильные морозы. В ночь на 30 января в Ненецком автономном округе температура воздуха опустилась до минус 42 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, в Москве минувшей ночью на опорной метеостанции ВДНХ было зафиксировано минус 15,3 градуса. В Балчуге столбики термометров опустились до минус 13,7 градуса, а в Тушино — до минус 16,1 градуса. В Подмосковье наиболее холодными оказались северные районы: в Клину ночная температура составила минус 19,8 градуса, в Дмитрове и Солнечногорске — минус 18,6 градуса.

По словам Тишковца, причиной усиления мороза в столице стало сочетание адвекции (процесс горизонтального перемещения воздушных масс в атмосфере. — РБК) холодного воздуха и радиационного выхолаживания при прояснениях. «В предстоящие выходные ночные морозы в столичном регионе усилятся до минус 19–24 градусов», — написал он в своем телеграм-канале.

Однако самые низкие температуры зафиксировали в Ненецком автономном округе. В поселке Хорей-Вер температура воздуха опустилась до минус 42,0 градусов. Морозы также зафиксировали в Архангельской области (до минус 39,1 градуса), Республике Коми (до минус 35,4 градуса), Мурманской области (до минус 33,1 градуса), Карелии (до минус 31,3 градуса) и Новгородской области (до минус 30,2 градуса).

С 30 января до 3 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус 25 градусов.