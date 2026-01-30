В Ненецком автономном округе ударили 42-градусные морозы
На север России пришли сильные морозы. В ночь на 30 января в Ненецком автономном округе температура воздуха опустилась до минус 42 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По данным синоптика, в Москве минувшей ночью на опорной метеостанции ВДНХ было зафиксировано минус 15,3 градуса. В Балчуге столбики термометров опустились до минус 13,7 градуса, а в Тушино — до минус 16,1 градуса. В Подмосковье наиболее холодными оказались северные районы: в Клину ночная температура составила минус 19,8 градуса, в Дмитрове и Солнечногорске — минус 18,6 градуса.
По словам Тишковца, причиной усиления мороза в столице стало сочетание адвекции (процесс горизонтального перемещения воздушных масс в атмосфере. — РБК) холодного воздуха и радиационного выхолаживания при прояснениях. «В предстоящие выходные ночные морозы в столичном регионе усилятся до минус 19–24 градусов», — написал он в своем телеграм-канале.
Однако самые низкие температуры зафиксировали в Ненецком автономном округе. В поселке Хорей-Вер температура воздуха опустилась до минус 42,0 градусов. Морозы также зафиксировали в Архангельской области (до минус 39,1 градуса), Республике Коми (до минус 35,4 градуса), Мурманской области (до минус 33,1 градуса), Карелии (до минус 31,3 градуса) и Новгородской области (до минус 30,2 градуса).
С 30 января до 3 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус 25 градусов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля