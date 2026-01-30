В 2025 году году Россия экспортировала около 80 млн т продовольствия
По итогам прошлого года Россия экспортировала около 80 млн т продовольствия, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью «Россия 24».
По ее словам, основным экспортным товаром страны является зерновая группа.
«Это несколько меньше, чем было в 2024 году. Но опять же это связано с определенными экономическими вопросами и с ликвидностью», — уточнила глава ведомства.
Ранее министр рассказала, что Россия сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы — 41 млн т, а всего в течение 2025 года было собрано 140 млн т зерна.
По данным Росстата, валовой сбор зерновых в 2024 году составил 120,5 млн т — лидировала пшеница (65,6%). При этом, по данным Минсельхоза, урожай зерна составил почти 130 млн т.
Лут прогнозировала, что в 2025-м урожай ожидается больше, чем годом ранее.
