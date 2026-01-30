Пентагон заключил контракт на обслуживание истребителей F-16
Министерство обороны Соединенных Штатов заключило договор на сумму, превышающую $235,4 млн, для обслуживания истребителей F-16, в том числе переданных Украине. Заявление распространило военное ведомство.
«Контракт получила компания Sabena Aerospace Engineering (Бельгия), на сумму $ 235 449 716 на поддержку программы зарубежных военных продаж (FMS)», — говорится в сообщении.
Пентагон информирует, что контракт предусматривает техническое обслуживание самолетов и двигателей F-16, а также «поддержку в управлении материальными ресурсами для Украины».
Работы будут выполняться на предприятии Sabena в Волюве-Сен-Ламбер, Бельгия, и, как ожидается, будут завершены к 28 января 2029 года.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля