Пентагон заключил контракт на обслуживание истребителей F-16

Истребитель F-16 (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Министерство обороны Соединенных Штатов заключило договор на сумму, превышающую $235,4 млн, для обслуживания истребителей F-16, в том числе переданных Украине. Заявление распространило военное ведомство.

«Контракт получила компания Sabena Aerospace Engineering (Бельгия), на сумму $ 235 449 716 на поддержку программы зарубежных военных продаж (FMS)», — говорится в сообщении.

Пентагон информирует, что контракт предусматривает техническое обслуживание самолетов и двигателей F-16, а также «поддержку в управлении материальными ресурсами для Украины».

Работы будут выполняться на предприятии Sabena в Волюве-Сен-Ламбер, Бельгия, и, как ожидается, будут завершены к 28 января 2029 года.