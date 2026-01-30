Bloomberg назвал кандидата на пост главы ФРС США

Президент готовится выдвинуть кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя ФРС. Нынешнего главу регулятора Пауэлла Трамп критиковал за отказ значительно снизить ключевую ставку и призывал к отставке. Его полномочия истекают в мае

Кевин Уорш (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Белый дом готовится к тому, что президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет роль Центробанка), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Трамп говорил, что планирует объявить о назначении главы ФРС в пятницу утром, 30 января. В четверг Уорш посетил Белый дом, отмечает агентство. Однако решение нельзя считать окончательным до тех пор, пока о нем официально не объявит Трамп.

Уорш — один из финалистов «шорт-листа». Среди других кандидатов в нем директор Национального экономического совета Кевин Хассетт, член совета ФРС Кристофер Уоллер и исполнительный директор BlackRock Inc. Рик Ридер.

Уорш входил в Совет управляющих центрального банка США с 2006 по 2011 год и ранее консультировал Трампа по вопросам экономической политики. Если его выдвинут и утвердят, он сменит Джерома Пауэлла, чей срок на посту главы ФРС заканчивается в мае.

В ноябре прошлого года Bloomberg со ссылкой на источники называл главным кандидатом на пост председателя Федеральной резервной системы экономического советника Белого дома Хассетта. Однако позже американский лидер заявил, что уход Хассетта с его нынешней должности является «серьезной проблемой».

В январе Трамп назвал Пауэлла «кретином» и пообещал, что скоро тот лишится своей должности. Он критиковал его за отказ значительно снизить ключевую ставку. На этой неделе ФРС сохранила ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. На предыдущем заседании ставка была снижена на 25 б.п.

Трамп назначил нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла во время своего первого срока. Его полномочия на этом посту истекают в мае 2026 года, при этом в состав совета управляющих регулятора он будет входить до января 2028-го. В январе 2026 года в отношении главы ФРС начали уголовное расследование в связи с его свидетельскими показаниями в конгрессе по поводу реконструкции штаб-квартиры регулятора стоимостью $2,5 млрд. Сам Пауэлл уверен, что поводом для возбуждения дела стала денежно-кредитная политика регулятора, основанная «не на предпочтениях президента». Бывшие руководители ФРС — Джанет Йеллен, Бен Бернанке и Алан Гринспен — осудили действия Минюста как попытку подорвать независимость регулятора.