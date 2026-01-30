 Перейти к основному контенту
Bloomberg назвал кандидата на пост главы ФРС США

Bloomberg: Трамп готовится выдвинуть кандидатуру Кевина Уорша на пост главы ФРС
Президент готовится выдвинуть кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя ФРС. Нынешнего главу регулятора Пауэлла Трамп критиковал за отказ значительно снизить ключевую ставку и призывал к отставке. Его полномочия истекают в мае
Кевин&nbsp;Уорш
Кевин Уорш (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Белый дом готовится к тому, что президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет роль Центробанка), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Трамп говорил, что планирует объявить о назначении главы ФРС в пятницу утром, 30 января. В четверг Уорш посетил Белый дом, отмечает агентство. Однако решение нельзя считать окончательным до тех пор, пока о нем официально не объявит Трамп.

Уорш — один из финалистов «шорт-листа». Среди других кандидатов в нем директор Национального экономического совета Кевин Хассетт, член совета ФРС Кристофер Уоллер и исполнительный директор BlackRock Inc. Рик Ридер.

Уорш входил в Совет управляющих центрального банка США с 2006 по 2011 год и ранее консультировал Трампа по вопросам экономической политики. Если его выдвинут и утвердят, он сменит Джерома Пауэлла, чей срок на посту главы ФРС заканчивается в мае.

Главы 11 центральных банков подписали заявление в поддержку главы ФРС США
Политика
Джером Пауэлл

В ноябре прошлого года Bloomberg со ссылкой на источники называл главным кандидатом на пост председателя Федеральной резервной системы экономического советника Белого дома Хассетта. Однако позже американский лидер заявил, что уход Хассетта с его нынешней должности является «серьезной проблемой».

В январе Трамп назвал Пауэлла «кретином» и пообещал, что скоро тот лишится своей должности. Он критиковал его за отказ значительно снизить ключевую ставку. На этой неделе ФРС сохранила ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. На предыдущем заседании ставка была снижена на 25 б.п.

Трамп назначил нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла во время своего первого срока. Его полномочия на этом посту истекают в мае 2026 года, при этом в состав совета управляющих регулятора он будет входить до января 2028-го.

В январе 2026 года в отношении главы ФРС начали уголовное расследование в связи с его свидетельскими показаниями в конгрессе по поводу реконструкции штаб-квартиры регулятора стоимостью $2,5 млрд. Сам Пауэлл уверен, что поводом для возбуждения дела стала денежно-кредитная политика регулятора, основанная «не на предпочтениях президента». Бывшие руководители ФРС — Джанет Йеллен, Бен Бернанке и Алан Гринспен — осудили действия Минюста как попытку подорвать независимость регулятора.

