Дума рассмотрит исключение записей о детях из загранпаспортов

Дума рассмотрит инициативу об исключении записей о детях из загранпаспортов родителей. Это нужно для снижения рисков отказа детям во въезде в другие страны

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается исключить записи о детях до 14 лет из бланков загранпаспортов старого образца. Речь идет об обычных, дипломатических и служебных загранпаспортах граждан России. Инициатива размещена в думской базе.

Как уточнили в кабмине, предлагаемые изменения направлены на снижение рисков отказа во въезде в другие страны для российских детей. Кроме того, запись о детях почти никто не использует, пояснили там. По данным МВД, она есть только в 1 из 900 загранпаспортов.

Одновременно с этим правительство предлагает отменить государственную пошлину за внесение изменений в загранпаспорт, связанных с записью о детях, поскольку сама услуга в случае принятия законопроекта будет упразднена.

В пояснительной записке отмечается, что наличие записи о ребенке в загранпаспорте родителя не дает несовершеннолетнему россиянину права на выезд за границу без собственного загранпаспорта. Исключение — если иное предусмотрено международными договорами. Кроме того, на фоне санкций ряд иностранных государств отказывают во въезде несовершеннолетним гражданам России при отсутствии у них собственного загранпаспорта, даже если ребенок вписан в документ родителя. В качестве примеров названы Кипр и Литва.

Практика внесения сведений о детях в заграничные паспорта родителей была закреплена с введением загранпаспортов старого образца сроком действия на пять лет. Эта возможность рассматривалась как упрощение для семейных поездок за границу. В 2010-м в России начали выдавать биометрические загранпаспорта сроком действия на 10 лет, там внесение данных о детях не предусмотрено. Несмотря на это, опция сохранялась для паспортов старого образца.

Несовершеннолетние россияне с 20 января 2026 года могут выезжать за границу только по загранпаспорту, напомнили в МВД. До этого дети до 14 лет могли выехать из страны по свидетельству о рождении в пять стран — Белоруссию, Абхазию, Казахстан, Южную Осетию и Киргизию. При этом те, кто выехали за рубеж по свидетельству о рождении до этой даты, смогут вернуться в Россию по тому же документу.

Небиометрические российские загранпаспорта не признают ряд стран ЕС, в том числе Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия и Литва. В этом году ограничения на российские загранпаспорта старого образца также начнут действовать при въезде в Польшу и Германию.