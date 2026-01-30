Куба обвинила США в попытке обречь ее на «экстремальные условия жизни»

Гавана решительно осуждает попытки Вашингтона представить Кубу как угрозу и ввести топливную блокаду, заявил глава МИД Паррилья. Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны острова

Бруно Родригес Паррилья (Фото: Florence Lo / Getty Images)

Куба решительно осуждает попытки США ввести топливную блокаду, заявил глава МИД Бруно Родригес Паррилья в X.

«Мы самым решительным образом осуждаем последнюю эскалацию со стороны США против Кубы. Теперь они предлагают ввести полную блокаду поставок топлива в нашу страну», — написал Паррилья.

По его словам, чтобы оправдать свои действия, администрация президента Дональда Трампа пытается представить Кубу как угрозу, «которой она не является», и прибегает к «шантажу и принуждению», чтобы заставить другие страны поддержать блокаду острова, угрожая им введением пошлин в случае отказа, что «является нарушением всех правил свободной торговли».

«Единственной угрозой» миру, безопасности и стабильности региона министр назвал Соединенные Штаты, которые пытаются «подчинить» страны региона, «разграбить их ресурсы, подорвать их суверенитет и лишить их независимости».

«Мы осуждаем перед всем миром этот жестокий акт агрессии против Кубы и ее народа, который более 65 лет подвергается самой длительной и жестокой экономической блокаде, когда-либо применявшейся против целой страны, и который теперь обещают обречь на экстремальные условия жизни», —заключил Паррилья.

Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. США теперь смогут вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на остров.

После военной операции в Венесуэле, в ходе которой были захвачены президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, глава Белого дома заявил о скором крахе Кубы. По его словам, «висящая на волоске» Куба оказалась в «большой беде» и «вот-вот падет». У нее нет «никаких доходов», поскольку деньги туда шли только из Венесуэлы, объяснял американский лидер. Госсекретарь Марко Рубио на этой неделе сообщил, что новые власти Венесуэлы взяли на себя обязательство прекратить поставки нефти на остров.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель предупреждал, что страна готова защищаться. «Не надо нас запугивать, ваши нынешние угрозы напоминают нам все то, чем угрожали нам почти все прежние администрации США, у руля которых находились ястребы», — подчеркивал Диас-Канель.