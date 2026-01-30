Женщина задушила шестилетнего сына в Амурской области

Женщина задушила своего малолетнего ребенка в городе Шимановск Амурской области, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Убийство произошло вечером 29 января. 40-летняя женщина задушила своего сына, находясь у себя дома в Шимановске. По информации «Амурской службы новостей», ребенку было шесть лет.

Следственный комитет возбудил дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

Правоохранители задержали женщину. Следователь назначил проведение медицинской, молекулярно-генетической и психиатрической экспертиз. Следствие также ходатайствовало о заключении женщины под стражу.