Ночью над Россией сбили 18 беспилотников

За ночь средства ПВО перехватили и сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов — семь — уничтожили над Брянской областью. Еще пять беспилотников сбили над Крымом. По два дрона перехватили над территорией Ростовской области и акваторией Черного моря. Наконец, по одному аппарату уничтожили над Астраханской и Курской областями.

В Ростовской области атаку беспилотников отразили в Каменск-Шахтинске и Чертковском районе. По данным главы региона Юрия Слюсаря, никто не пострадал.

При этом в Брянской области в при атаке ранения получила жительница села Новый Ропск Климовского района, ее доставили в больницу. В результате налета также повреждены два гражданских автомобиля.