Военная операция на Украине⁠,
0

Ночью над Россией сбили 18 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

За ночь средства ПВО перехватили и сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов — семь — уничтожили над Брянской областью. Еще пять беспилотников сбили над Крымом. По два дрона перехватили над территорией Ростовской области и акваторией Черного моря. Наконец, по одному аппарату уничтожили над Астраханской и Курской областями.

Мирная жительница пострадала из-за дронов в Брянской области
Политика

В Ростовской области атаку беспилотников отразили в Каменск-Шахтинске и Чертковском районе. По данным главы региона Юрия Слюсаря, никто не пострадал.

При этом в Брянской области в при атаке ранения получила жительница села Новый Ропск Климовского района, ее доставили в больницу. В результате налета также повреждены два гражданских автомобиля.

Читайте РБК в Telegram.

Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Bloomberg назвал кандидата на пост главы ФРС США Финансы, 07:40
Ночью над Россией сбили 18 беспилотников Политика, 07:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:24
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков в конце недели Общество, 07:11
Как жилье помогает состоятельным россиянам наращивать отрыв в богатствеПодписка на РБК, 07:00
Женщина задушила шестилетнего сына в Амурской области Общество, 06:42
Мирная жительница пострадала из-за дронов в Брянской области Политика, 06:32
Трамп сообщил о договоренностях по финансированию правительства США Политика, 06:18
В Ростовской области отразили воздушную атаку Политика, 06:02
Трамп рассказал о контактах с руководством Ирана Политика, 05:46
Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов» Политика, 05:07
Трамп заявил, что не спал на декабрьском заседании кабмина Общество, 04:40
Bloomberg узнал, какие подарки сохранил Байден со времен президентства Политика, 04:24